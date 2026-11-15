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Il ne fait aucun doute que la trêve internationale actuelle n'a pas du tout été reposante pour le FC Barcelone. Alors que l'entraîneur Hansi Flick espérait profiter de cette période pour offrir du repos à certains de ses joueurs clés avant d'aborder une fin d'année chargée, le technicien allemand doit désormais faire face à deux nouveaux problèmes.

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Selon le site "Foot Mercato", le premier concerne Frenkie de Jong. Après son retour d'une longue période d'absence consécutive à sa blessure au genou lors de la Coupe du monde, le milieu de terrain néerlandais a été contraint de quitter le rassemblement de la sélection nationale.

Et bien que le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernández, n'ait évoqué que des douleurs au dos après la victoire contre la Grèce, la Fédération néerlandaise a finalement annoncé que son joueur ne se rendrait pas à Berlin pour affronter l'Allemagne lundi. Selon le journal "AS", le joueur du Barça souffre en réalité de douleurs à la cuisse.

À Barcelone, un climat d'incertitude règne. Selon le journal "Sport", Frenkie de Jong passera un examen médical lundi prochain auprès du staff médical du club catalan, qui décidera si d'autres examens sont nécessaires.

De Jong absent face à Villarreal

Une chose est certaine jusqu'à présent : le joueur néerlandais bénéficiera d'un repos cette semaine, et il est quasiment impossible qu'il participe au match de l'équipe contre Villarreal au Camp Nou.

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La nature de sa blessure, dans une zone très sensible, pousse Barcelone à faire preuve d'une extrême prudence. D'autant plus que l'ancien joueur de l'Ajax revient tout juste de blessure, et il est clair que Hansi Flick ne veut pas prendre de risque avec son milieu de terrain.

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Mais ce n'est pas le seul problème qui suscite l'inquiétude dans les couloirs du club catalan.

Barcelone ne comprend pas la décision du Brésil

Dans le même temps, la situation de Raphinha provoque une certaine tension en Catalogne. Après son expulsion lors de la défaite du Brésil 3-2 contre le Japon, en compagnie de Carlo Ancelotti, à la suite de sa vive contestation du dernier but japonais, l'attaquant du Barça est sanctionné d'une suspension automatique pour le deuxième match amical de la sélection brésilienne contre Singapour mardi.

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Il est logique que le Barça espère le retour anticipé de son joueur afin qu'il puisse se préparer de manière optimale à la reprise des matchs. Mais la Fédération brésilienne de football en a décidé autrement.

Rodrigo Caetano, coordinateur exécutif général des sélections nationales brésiliennes masculines, a expliqué : "Raphinha restera. En principe, il restera avec nous... Son départ n'a pas de sens, c'est l'un de nos leaders."

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Ainsi, le capitaine du Barça devra attendre mardi avant de rentrer en Catalogne, bien qu'il ne pourra pas participer au match.

Bien que le Barça ne souhaite pas entrer en conflit avec la Fédération brésilienne de football, cette décision est incomprise en interne, selon ce qu'a rapporté le journal "Sport". D'autant plus que la Fédération brésilienne avait l'habitude par le passé de laisser les joueurs suspendus participer durant les trêves internationales.

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Au-delà de cet étonnement, cette décision a d'importantes répercussions sportives pour Barcelone. Raphinha devra supporter un vol d'environ douze heures, en plus d'un décalage horaire allant jusqu'à sept heures, avant de rejoindre ses coéquipiers, à un moment où les hommes de Hansi Flick attendent une semaine remplie de défis.

Après avoir reçu Villarreal dimanche prochain, l'équipe catalane se rendra à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour affronter Sabah en Ligue des champions.

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Un autre voyage de plus de cinq heures de vol pour le joueur brésilien, qui aurait pu profiter de quelques précieux jours de repos et de préparation.