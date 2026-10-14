La star du Bayern Munich : Rodri me donne de l'espoir pour le Ballon d'Or

Aleksandar Pavlovic, milieu de terrain du Bayern Munich, a reconnu que remporter le Ballon d'Or était un rêve qu'il nourrissait, soulignant que le sacre d'un joueur évoluant au même poste que lui dans cette compétition lui donnait de l'espoir.

Pavlovic a déclaré, dans des propos accordés au journal allemand "Sport Bild" : "C'est bien de savoir qu'un milieu défensif (Rodri, joueur de Barcelone) peut remporter le Ballon d'Or. Je mentirais si je disais que gagner un jour le Ballon d'Or ne serait pas mon rêve."

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Au sujet de la personnalité de son coéquipier Michael Olise, il a confié : "Michael est totalement différent de l'image qu'il renvoie au public. C'est quelqu'un de très drôle et d'amical, il rit beaucoup avec nous. Nous nous entendons très bien, et c'est un bon ami pour moi. J'apprécie de passer du temps avec lui et de partager le terrain à ses côtés."

Concernant la lutte pour le titre en Ligue des champions, il a expliqué : "Chaque année, plusieurs grands clubs se disputent le titre : le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelone et Manchester City. Mais nous sommes déterminés à remporter la Ligue des champions, et nous donnerons tout pour y parvenir. J'attends déjà avec impatience notre match à domicile contre Arsenal."

Au sujet de la polémique soulevée récemment concernant l'entrejeu de l'Allemagne et du Bayern Munich, Pavlovic a affirmé : "Pour moi, il n'y a aucune polémique. Joshua Kimmich est notre capitaine en sélection et au Bayern. Tout le monde sait à quel point il est important pour nous."

Et d'ajouter : "Je joue à ses côtés au Bayern depuis des années, au poste de milieu défensif, et c'est vraiment très plaisant. Nous nous complétons à merveille. Bien sûr, les choses se passent également bien avec Tom (Bischof). Mais c'est formidable que l'Allemagne dispose d'autant de bons joueurs à ce poste. C'est pourquoi j'estime que cette polémique est inutile."



