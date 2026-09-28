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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

La star du Barça absente contre le Paris Saint-Germain et lors du Clasico

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F. de Jong
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« Pas totalement prêt »

Un rapport de presse a révélé, ce lundi, une mauvaise nouvelle concernant le joueur du Barça, qui sera absent lors des deux confrontations face au Paris Saint-Germain, en Ligue des champions, puis lors du Clasico contre le Real Madrid.

Des rapports parus hier dimanche indiquaient que Frenkie de Jong était proche d'un retour aux entraînements collectifs avec le Barça, puisqu'il était attendu qu'il commence à travailler avec les joueurs non internationaux le 5 octobre, avant de rejoindre le groupe comprenant les joueurs internationaux le 8 octobre.

Mais selon les dernières informations du journal « AS », le milieu de terrain néerlandais ne sera pas disponible pour les prochaines rencontres des Blaugrana.

 Le joueur de 29 ans n'est toujours pas totalement remis, et il sera notamment absent des deux matchs contre le Paris Saint-Germain (20 octobre) et le Real Madrid (25 octobre).

Selon le journal « AS », il n'est pas attendu que de Jong retrouve les terrains avant le 1ᵉʳ novembre.

 Cette absence prive le Barça d'un joueur essentiel du milieu de terrain lors de ces deux rencontres importantes.

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