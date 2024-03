La réponse musclée de Griezmann aux anciens joueurs qui le critiquent

Critiqué par des anciens footballeurs, Antoine Griezmann sort de son mutisme et tacle sévèrement ceux-ci.

Convoqué par le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, Antoine Griezmann n’a pas pu répondre favorablement à l’appel de son sélectionneur. L’attaquant de l’Atlético Madrid, bien qu’il fût venu à Clairefontaine, lundi, n’a pas pu prendre part au rassemblement en raison d’une blessure.

Griezmann critiqué par deux anciens joueurs

Forfait pour les deux matchs du mois de mars avec l’Equipe de France contre l’Allemagne (ce samedi 23 mars 2024) et contre le Chili (26 mars), Antoine Griezmann a quitté Clairefontaine pour poursuivre sa prise en charge en club. Mais ce jeudi, l’attaquant français a été langoureusement critiqué par deux anciens footballeurs sur un média australien, notamment Optus Sport. Alors que le journaliste français Julien Laurens, qui intervient notamment dans l'After Foot sur RMC, estime qu'il est « impossible de ne pas aimer » Griezmann, deux anciens joueurs ne partageaient pas cet avis.

« En attaque, sa qualité est tout à fait comparable à celle des meilleurs, mais je n'ai pas l'impression que nous l'ayons vu suffisamment pour le classer parmi les meilleurs joueurs », a indiqué Mark Schwarzer, ancien gardien de l'équipe nationale d'Australie et de Chelsea. A l’en croire, le « volume de travail » d'Antoine Griezmann serait même insuffisant pour l'Atlético de Madrid.

Ancien attaquant anglais, Jay Bothroyd partage cet avis de l’Australien. « Je l'aime beaucoup pour être honnête, mais pourquoi n'a-t-il pas réussi dans un plus grand club s'il est si bon? On peut s'adapter quand on est aussi bon. (...) Quand je le regarde, je me dis qu'il erre entre des positions. On peut faire du jogging sur le terrain, mais ce sont les courses à haute intensité qui comptent. Je pense qu'il se met dans une zone, un peu comme Berbatov, où il peut tricher un peu », a-t-il déclaré.

Griezmann répond très sévèrement à ses détracteurs

Alors que les deux hommes susmentionnés sont contre le vice-capitaine de l’Equipe de France, le journaliste Phil Kitromilides, spécialiste du football espagnol pour le média en question, ne partage pas leurs avis sur le footballeur. « C'est littéralement l'attaquant le plus travailleur. (...) Il fait tout pour l'équipe, on ne voit pas d'attaquants superstars reculer et faire des tacles à la limite de leur surface de réparation, il le fait tout le temps. Regardez les tacles qu'il fait, regardez la quantité de travail qu'il fournit, aucun autre attaquant superstar ne fait cela », a-t-il reconnu.

De son côté, le joueur n’a pas caché son mécontentement après les critiques des deux anciens footballeurs. A travers son compte officiel X (anciennement Twitter), Antoine Griezmann est sorti de son mutisme. « Ils ne connaissent rien au football », a écrit le champion du monde 2018.

Après la sortie d’Antoine Griezmann, Jay Bothroyd calme l’attaquant français. « Mec, nous ne faisions que provoquer Phil Kitromilides. Tu es un top player », a écrit l’Anglais par le même réseau social.