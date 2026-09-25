Il semble que le Barça ne se soit pas contenté de renouveler ses éléments sur le terrain, mais qu'il ait aussi entamé une révolution silencieuse en coulisses. En effet, depuis l'arrivée de Benjamin Kugel, le nouveau responsable de la préparation physique de l'équipe première, la méthode de travail a radicalement changé, au milieu des éloges dans le vestiaire sur le niveau physique exceptionnel affiché par les joueurs en ce début de saison.

Kugel, âgé de 46 ans, est arrivé au Barça cet été à la demande directe de Hansi Flick, qui souhaitait repenser la méthodologie de la préparation physique après de nombreux différends avec l'ancien préparateur Julio Tous. La tension entre les deux parties avait atteint un tel niveau qu'elle avait poussé Flick à menacer de partir si la crise n'était pas résolue avant le début de la préparation.

Depuis son arrivée, Kugel s'est attaché à libérer le maximum du potentiel physique de chaque joueur grâce à des programmes individuels adaptés à ses besoins. Il a également remis à l'honneur le recours aux poids dans la salle de sport, après avoir nettement réduit l'utilisation des bandes de résistance, tout en les conservant dans des cas limités pour les joueurs auxquels elles ont prouvé leur adéquation, comme Pedri.

Il a par ailleurs mis en place un programme spécifique de récupération après les matchs, auquel se soumettent tous les joueurs, titulaires et remplaçants, avec une intensité des séances variant selon les minutes de participation ; les remplaçants reçoivent en effet des charges plus élevées pour compenser leur faible temps de jeu, comme l'a rapporté le journal espagnol « As ».

L'une des principales différences entre Kugel et Tous réside dans la présence quotidienne au sein de l'équipe. Alors que Tous se contentait d'assister aux entraînements une ou deux fois par semaine et déléguait de nombreuses tâches à ses adjoints, Kugel participe directement au travail quotidien et a accompagné l'équipe lors de tous ses matchs jusqu'à présent, au stade du Barça comme à l'extérieur.









Son rôle ne s'est pas arrêté à la préparation physique : il est désormais présent dans la planification et donne des consignes durant les matchs, ce qui a fait de lui l'un des éléments influents du staff technique. Kugel a également renforcé la communication avec le reste des membres du staff, à leur tête le département médical dirigé par Ricard Pruna, à travers des réunions hebdomadaires pour analyser les données et discuter des charges physiques, dans le but d'éviter la fatigue des joueurs et de préserver leur disponibilité tout au long de la saison.

Le technicien allemand veille à communiquer en permanence avec ses joueurs, afin de comprendre leur état physique et psychologique et de saisir que les besoins d'un joueur diffèrent d'un jour à l'autre, ce qui permet d'augmenter ou d'alléger la charge d'entraînement selon son état.

Le résultat, d'après ce qui se dit dans le vestiaire, est clair sur le terrain : le Barça paraît plus dynamique et supérieur physiquement à ses adversaires, tandis que les joueurs se sentent au mieux de leur forme.

Mais le véritable défi pour Flick et Kugel sera de maintenir ce niveau élevé tout au long de la saison. Plus surprenant encore, des sources au sein du vestiaire estiment que l'équipe n'a pas encore atteint 70 % de son potentiel physique, avec la perspective d'atteindre un niveau supérieur à partir d'octobre.