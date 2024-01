La folle comparaison de l’entraîneur d’Al-Hilal entre Neymar et Cristiano Ronaldo

Deux stars du ballon rond, Cristiano Ronaldo et Neymar Jr évoluent désormais en championnat saoudien.

Entraîneur d’Al-Hilal Club, Jorge Jesus s’offre une sortie polémique sur son joueur brésilien, Neymar Jr. Le technicien portugais a fait une comparaison entre Cristiano Ronaldo et le Brésilien actuellement blessé.

Jorge Jesus sous le charme de Neymar

Blessé, Neymar Jr ne retrouvera pas les terrains de football aussi tôt. Parti du Paris Saint-Germain pour Al-Hilal l’été dernier, l’ancien du FC Barcelone n’aura disputé que cinq matchs avec la formation saoudienne pour un but marqué (en Ligue des champions asiatique). Alors que son équipe joue contre l’Inter Miami de Lionel Messi dans deux semaines, le Brésilien ne pourra pas être de la partie. Sa présence en Copa America avec le Brésil est aussi compromise.

Dans une longue interview accordée à Correio da Manhã, Jorge Jesus, entraîneur d’Al-Hilal, a encensé Neymar. « Je n’ai pas eu de chance avec Neymar, je n’avais jamais travaillé avec Neymar avant, et nous n’avons travaillé que pendant un mois et demi. C’est un joueur hors du commun, vraiment hors du commun. Nous avons donc perdu de la qualité offensive. C’est un joueur facile à vivre, doux et compréhensif », a lancé le Portugais.

La comparaison humiliante avec CR7

Profitant de son interview au média portugais, l’entraîneur d’Al-Hilal fait une comparaison entre Neymar Jr et Cristiano Ronaldo. A en croire le technicien portugais, le Brésilien n’aurait pas des passions pour le cuir rond, contrairement à l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin.

« Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le foot, et donc, c’est sa priorité. Neymar a des passions pour d’autres choses, que sa vie privée peut lui offrir, et il met ça devant le football. En tant que joueur, il est fabuleux et en tant qu’homme, il m’a surpris positivement à tous les niveaux », a ajouté l’ancien coach de Benfica.

Lesdites déclarations de Jorge Jesus ont soulevé une réelle polémique. Car ses propos sont déjà relayés et interprétés comme cela se peut au Brésil et en Espagne.