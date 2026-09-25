Kylian Mbappé a fait retentir toutes les alarmes en France, et l'écho parvient jusqu'au Real Madrid. Après le forfait d'Ibrahima Konaté du rassemblement des Bleus en raison d'une blessure, l'attaquant français a lui aussi ressenti une douleur au genou lors de la rencontre face à la Turquie.

La blessure est survenue avant l'heure de jeu, précisément au moment où Mbappé inscrivait le but de la victoire, celui qui a également ouvert l'ère de l'entraîneur Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France, à la 54e minute du match de la première journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Mbappé a reçu le ballon à l'entrée de la surface de réparation, côté gauche, a armé sa jambe pour frapper, et au moment de célébrer, il a senti que quelque chose n'allait pas.

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La douleur se situait précisément à la jambe gauche, la jambe d'appui au moment de frapper le ballon. Mbappé, en touchant le ballon, a même effectué un petit saut par réflexe, puis, lorsqu'il s'est élancé pour célébrer, il s'est immédiatement arrêté.

Les médecins de l'équipe de France se sont empressés d'entrer sur le terrain pour effectuer un premier examen. Kylian a tenté de continuer à jouer, mais dès son retour sur la pelouse et sa première tentative de course, il est de nouveau tombé en réclamant le remplacement.

Ses grimaces de douleur, même en se couvrant le visage, reflétaient une inquiétude évidente, avant que Désiré Doué n'entre à sa place.

Le genou gauche à nouveau

Rappelons que Mbappé avait été contraint la saison dernière de s'arrêter en raison de problèmes à ce même genou gauche. Cela s'était produit à deux reprises, après qu'il s'est avéré que le premier examen n'avait pas été réalisé sur le genou blessé par le staff médical, selon le quotidien espagnol « Marca ».



