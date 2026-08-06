L'annonce dans quelques heures : les détails du transfert d'une star du Real Madrid vers la Fiorentina

Un rapport de presse espagnol a révélé les détails de l'accord conclu entre la Fiorentina et le Real Madrid pour le recrutement d'un joueur des Merengues lors du mercato estival en cours.

Grâce au travail acharné du directeur sportif Fabio Paratici, la Fiorentina est devenue incontestablement le roi du marché des transferts estival italien. Et grâce à son excellente relation avec Florentino Pérez, il a réussi à convaincre le Real Madrid de céder son joueur.

Le journal « AS » a indiqué que la Fiorentina s'était entendue avec le Real Madrid pour le recrutement de Franco Mastantuono sous la forme d'un prêt d'une saison, les deux clubs devant se partager son salaire de 3 millions d'euros.

Le journal a confirmé que l'accord était déjà conclu, dans l'attente d'une annonce officielle de l'un des deux clubs dans les prochaines heures.

Il s'agit d'un simple prêt sans option d'achat pour la Fiorentina. Le Real Madrid a investi une somme colossale sur Mastantuono il y a un an, dépassant les 60 millions d'euros, et le club ne souhaite pas se séparer du joueur malgré sa première saison décevante.

Ils ont laissé à l'Argentin la liberté de choisir son avenir et de donner la priorité à une équipe où il joue régulièrement, ce qui accélérera son adaptation au football européen.

Une conversation avec Fabio Grosso, l'entraîneur de la Fiorentina, a finalement convaincu Mastantuono. Le technicien italien a en effet dit à Franco qu'il serait un joueur titulaire de l'équipe, riche en nouvelles recrues, et qu'ils ambitionnaient de revenir au sommet du classement après une mauvaise saison qui a failli se terminer par une relégation en deuxième division.

Toutefois, si la Fiorentina atteint son objectif et se qualifie pour disputer les compétitions européennes à la fin de la saison, le prêt sera renouvelé pour une année supplémentaire. Cela garantit à la Fiorentina de conserver Mastantuono s'il prouve son importance pour l'équipe.

Après avoir surmonté les difficultés et les tentatives de clubs anglais, et même d'autres clubs italiens, la Fiorentina a ajouté à son effectif un autre joueur de valeur, Mastantuono ayant accepté le prêt pour rejoindre une équipe qui lui offre davantage de temps de jeu que ce dont il a bénéficié lors de sa première saison avec le Real Madrid.

Mastantuono est attendu à Florence ce jeudi, ou au plus tard demain vendredi, pour finaliser officiellement l'opération.