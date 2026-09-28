« L'affaire Negreira sous les projecteurs » : pourquoi Manchester City risque de lourdes sanctions et le Barça y échappe

Un rapport de presse espagnol a évoqué ce lundi l'affaire Negreira et la crise de Manchester City, accusé d'avoir commis 114 infractions aux règles du fair-play financier, en réclamant la nécessité de sanctionner le Barça.

Le journal « AS » a indiqué qu'il s'agit de deux affaires différentes, mais qui ont les mêmes répercussions sociales et sportives, dépassant largement le cadre national de n'importe quel pays.

En réalité, l'ensemble du monde du football est affecté par l'issue de ces deux affaires. Le club de Manchester City a déjà été jugé pour avoir commis 114 infractions (aucun jugement définitif ni aucune sanction n'a encore été prononcé) liées aux règles du fair-play financier, qui visent à garantir que tous les clubs de Premier League présentent une image juste et exacte de leur performance financière.

Ces accusations concernent la période durant laquelle le club s'est engagé, entre 2009 et 2018, dans des transactions financières.

Le jugement détaillé de l'affaire comporte les détails de cinq infractions aux règlements de contrôle financier de l'Union des associations européennes de football (UEFA).

En 2020, l'UEFA a infligé au club anglais une sanction l'excluant des compétitions pour une durée de deux ans, assortie d'une amende de 30 millions d'euros pour avoir falsifié ses données de parrainage. Toutefois, le Tribunal arbitral du sport (TAS) l'a réduite à une amende financière.

L'affaire Negreira

L'affaire Negreira impliquant le Barça constitue un autre scandale majeur qui hante le monde du football ces dernières années, dans l'attente de décisions judiciaires et sportives.

La première sera tranchée par la justice, tandis que la seconde le sera par l'UEFA et sa commission de discipline indépendante.

Il y a quatre mois, le Real Madrid a remis 50 000 pages de documents au siège de l'UEFA à Nyon, détaillant l'affaire et présentant des arguments à son sujet.

Il a également fourni des informations supplémentaires donnant à l'UEFA une justification pour poursuivre l'enquête, qui n'a pas été officiellement close.

Le Real Madrid réclame l'application de sanctions contre le Barça et le retrait des titres remportés entre 2001 et 2017. Les deux options sont sur la table. La première en est aux phases finales de l'enquête et des audiences du tribunal à Barcelone, tandis que la seconde est en cours d'examen et d'analyse par l'UEFA.

La crise de Manchester City

La Premier League et ses clubs n'ont pas hésité. Ils affirment que le contournement des contrôles financiers constitue une concurrence déloyale envers les autres participants respectueux des règles.

C'est pour cette raison que la plainte a abouti. Il est clair depuis le début qu'il n'y a eu aucun paiement direct d'aucune sorte visant à obtenir un avantage déloyal sur le terrain. Simplement, ils n'ont pas respecté les règles que tout le monde suit.

Manchester City ne peut être sanctionné que dans le cadre du régime disciplinaire sportif, car il ne s'agit pas d'une infraction légale dans le contexte des affaires commerciales et des sociétés, et plus précisément des clubs de football.

Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée à ce sujet, car il n'y a aucun espoir qu'elles aboutissent. Parmi ces infractions : le versement de salaires non officiels à des joueurs et des entraîneurs, une partie de leurs salaires provenant, semble-t-il, d'entités externes liées aux propriétaires du club à Abou Dhabi ; la violation des limites de pertes autorisées en Premier League en dissimulant les dons des propriétaires sous l'appellation de revenus commerciaux ; et le manque de coopération suffisante avec les enquêteurs de la Premier League durant l'enquête. Ce sont là quelques-uns des chefs d'accusation pour lesquels ils ont été condamnés, et qui ne peuvent être considérés comme punissables devant un tribunal.

Malgré cela, les clubs anglais ont déjà commencé à organiser des campagnes pour réclamer à Manchester City des indemnisations pour les répercussions financières des affaires contrevenant aux règlements sportifs, et ils entendent porter ces poursuites devant les tribunaux. Cette possibilité n'est pas exclue en Espagne, compte tenu de l'importance de ces événements, bien que les instances officielles en minimisent la portée.

L'affaire Negreira est différente. Le Barça se défend contre une accusation directe d'avoir tenté d'influencer le résultat d'un match à travers le système d'arbitrage en corrompant des responsables.

Et il a été dit à maintes reprises : « Il s'agit de l'incident le plus grave qu'ait connu le sport professionnel à l'échelle mondiale. »

La situation du Barça en Espagne

Contrairement à l'affaire de Manchester City, les autorités sportives espagnoles n'ont pu prendre aucune mesure en raison de l'expiration du délai de prescription.

Cependant, l'affaire reste ouverte devant les tribunaux. L'UEFA n'a jamais clos l'affaire, mais a attendu la décision du tribunal ; toutefois, le Real Madrid réclame désormais une sanction immédiate, en présentant des documents de 50 000 pages.

Au regard de ce qui s'est passé en Angleterre, la question se pose clairement : pourquoi la voie sportive est-elle possible là-bas, alors qu'elle ne l'est pas ici, en Espagne ? Le Real Madrid est-il l'entité appropriée pour poursuivre le combat, ou les institutions officielles auraient-elles dû insister sur ce point ?

L'UEFA surveille de près la situation de Manchester City, dont la décision finale pourrait prendre des mois. La relégation, la déduction de points : ce qui est certain, c'est que le club anglais devra faire face à une sanction de la part de la Premier League elle-même, en plus de répercussions économiques et sociales, car de nombreuses équipes ne resteront pas les bras croisés.

L'affaire Negreira souligne l'importance de l'intégrité et de l'éthique. L'UEFA aurait pu suspendre le Barça, comme le prévoient ses règlements (article 7), du simple fait de son intention de perturber l'ordre naturel de la compétition, une mesure susceptible d'intervenir à tout moment.

Des initiés, ayant travaillé au sein de commissions de discipline, évoquent l'existence d'une voie claire pour aller de l'avant sur ce dossier, et d'une compétition plus équitable dans l'éventualité où une telle situation surviendrait à la suite des répercussions de ce qui s'est passé.

L'UEFA a préféré temporiser et attendre, et les événements se sont désormais manifestés à travers un rapport du Real Madrid.

Cela pourrait arriver au Barça lorsque le monde du football espagnol prendra conscience de la gravité de ce qui s'est passé.





La Juventus, par exemple, a été reléguée administrativement en 2007 en raison de son influence sur les désignations d'arbitres. Il n'a jamais été prouvé qu'elle avait versé de l'argent à qui que ce soit, mais il a été prouvé avec certitude qu'elle avait manipulé des décisions d'arbitrage.