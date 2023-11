L’AC Milan réagit aux incidents avant le match contre le PSG

De gros affrontements ont eu lieu cette nuit entre supporters parisiens et milanais avant le match de ce mardi soir. La réaction de l’’AC Milan.

Pour le compte de la manche retour comptant pour la quatrième journée de Ligue des champions, l’AC Milan est l’hôte du Paris Saint-Germain ce soir du mardi 7 novembre 2023. Mais quelques affrontements ont lancé les hostilités la veille entre les supporters des deux clubs.

Affrontements entre supporters parisiens et milanais

Ce soir du mardi 7 novembre 2023, et notamment à 21 heures, le coup d’envoi du match entre l’AC Milan et le Paris Saint-Germain sera donné. Il s’agit en fin du match retour comptant pour la quatrième journée de Ligue des champions de l’UEFA. Le PSG ayant remporté la manche aller sur le score de 3-0 au Parc des Princes.

Mais à la veille de ce choc entre les Italiens et les Franciliens, les supporters des deux formations se sont affrontés. En effet, des ultras de l'AC Milan ont fait une "descente" vers minuit, lundi soir, dans le quartier de "Navigli", concentrant de nombreux bars et restaurants et où se trouvaient les supporteurs du PSG déjà sur place, dont plusieurs membres du Collectif Ultras Paris (CUP). Une cinquantaine d'ultras milanais tous casqués et armés de battes de matraques, de feux de bengale et de mortiers, sont apparus pour en découdre. Aucun policier n'était sur place. Les premiers auraient mis une dizaine de minutes avant d’arriver sur les lieux pour calmer les esprits.

L'article continue ci-dessous

Getty

A en croire les informations du Corriere della Sera, les membres de cette expédition seraient des ultras de la Curva Sud qui auraient tendu une embuscade aux fans parisiens. Le média relate des scènes de guérilla, des bousculades et des jets de fumigène au milieu de clients locaux horrifiés. Un supporter du PSG âgé de 34 ans aurait été gravement blessé après avoir reçu deux coups de couteaux aux jambes. Celui-ci s’est fait opéré et serait hors du danger, selon RMC Sport.

La réaction de l’AC Milan

Au vu de tout ce qui a pu se passer dans la nuit du lundi à mardi, le club italien a sorti un communiqué en condamnant les attaques de ses supporters, qui s’en sont pris aux fans français.

« L’AC Milan condamne toute forme de violence: le football est pour nous synonyme de passion, pas de haine. Le sport est censé unir, pas diviser », peut-on lire. Les supporters parisiens apprécieront.