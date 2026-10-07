Vincent Kompany (40 ans) et Nathaniel Brown (23 ans) devront quitter le stade en toute hâte, à l'issue de la rencontre entre le Bayern Munich et Augsbourg, samedi prochain en Bundesliga. Deux limousines attendront en effet l'entraîneur et le joueur devant le stade, afin de les conduire directement au « BMW Welt » de Munich, pour assister à la cérémonie des Prix bavarois du sport 2026.

La distinction ne concernera pas uniquement Brown, lauréat du prix du « meilleur jeune sportif d'exception », mais aussi Kompany, selon le journal « Bild » allemand.

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L'entraîneur belge recevra des mains de Markus Söder le prix personnel du ministre-président de Bavière. Selon les informations de « Bild », cette distinction ne vient pas seulement saluer son succès avec le Bayern Munich : Söder valorise avant tout la position ferme de Kompany contre le racisme et l'exclusion.

En février dernier, Kompany avait prononcé, lors d'une conférence de presse du Bayern Munich, un discours de 12 minutes qui avait attiré l'attention à travers le monde. Il y avait lancé un appel vibrant en faveur de la dignité humaine, et souligné clairement que le racisme n'avait sa place ni dans le sport ni dans la société.

Ce discours faisait suite aux insultes racistes dont avait été victime la star du Real Madrid, Vinicius Junior, lors de la rencontre face à Benfica en Ligue des champions.

Il répondait également à la position de José Mourinho, alors entraîneur de Benfica et aujourd'hui du club merengue, qui avait minimisé l'incident selon certains, lorsqu'il avait imputé une part de responsabilité au Brésilien, sous prétexte qu'il avait provoqué le public par sa célébration.

En reconnaissance de cette position, et de son succès avec le Bayern Munich, le ministre-président de Bavière distinguera Kompany, en tant que personnalité éminente du monde du sport et de la société.



