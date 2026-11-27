Le Bayern a annoncé ce vendredi que les examens médicaux passés par le joueur ont confirmé une blessure musculaire à la cuisse droite. Il est indisponible jusqu'à nouvel ordre, sans date de retour fixée.
De son côté, la chaîne « Sky Sport Allemagne » indique que son absence devrait durer entre quatre et six semaines, avec la crainte qu'elle se prolonge davantage. D'autant que pour sa précédente blessure, le pronostic initial tablait sur quatre semaines d'indisponibilité, avant que son absence ne s'étire finalement sur environ huit semaines.
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Selon la chaîne allemande, la réunion entre les dirigeants du Bayern et les représentants du joueur, au siège du club en début de semaine, visait à apaiser les tensions et à ramener le calme dans les relations entre les deux parties, avec l'engagement de régler les questions loin des déclarations publiques.
Mais cette nouvelle blessure relance les interrogations sur l'état de forme du joueur et sur le temps dont il a besoin pour se rétablir complètement.
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Musiala s'était blessé aux muscles de la cuisse droite à l'échauffement, avant le match de l'Allemagne face aux Pays-Bas le 24 septembre dernier. Absent près de deux mois, il avait fait son retour lors du match nul 1-1 contre Cologne le 20 novembre, puis était entré en jeu à la 76e minute lors de la défaite 1-2 face à Lille en Ligue des champions, mercredi dernier.
Selon « Sky », l'entraîneur du club bavarois, Vincent Kompany, avait des réserves quant à l'idée d'aligner Musiala face à Lille. Il avait fait part de ses craintes au joueur en personne, lui demandant de ne pas prendre de risques.
Mais l'international allemand a insisté pour jouer et aider l'équipe, en raison des nombreuses absences mais aussi de la polémique qui l'entourait ces derniers temps.
Le média ajoute que le joueur s'est mis une forte pression à cause de cette crise, et que cette nouvelle blessure aurait peut-être pu être évitée avec davantage de repos.
De hauts responsables du Bayern Munich, parmi lesquels Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness, s'étaient récemment exprimés sur le contrat de Musiala et sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau.
Des déclarations qui ont agacé certains de ses coéquipiers et poussé Joshua Kimmich à critiquer le fait que le dossier soit abordé publiquement, jugeant cela inacceptable et contraire aux traditions du Bayern.
Musiala fait face à un défi physique complexe depuis sa grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs 2025, qui l'avait privé d'une grande partie de la saison dernière.
Il avait également révélé en août souffrir d'un trouble neurologique, après avoir été victime d'épisodes de perte de connaissance.
À l'issue de sa dernière réunion avec les représentants de Musiala, le Bayern Munich a assuré que la santé du joueur était la priorité et qu'il bénéficierait d'un soutien total pendant sa convalescence.