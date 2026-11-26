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Anika Neuer, l'ex-femme du gardien du Bayern Munich Manuel Neuer, a partagé des publications dénonçant l'infidélité et évoquant le fait d'« avoir choisi une autre fille à nos dépens », quelques jours après des informations faisant état de la séparation du couple.

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Anika n'a pas cité le nom de Neuer dans ces publications et ne l'a pas non plus accusé directement d'infidélité ou d'entretenir une autre relation amoureuse.

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Ces publications font suite à des informations selon lesquelles Neuer s'est rendu au Brésil en compagnie d'une femme de 23 ans, présentée par le quotidien allemand « Bild » comme sa kinésithérapeute, le journal affirmant toutefois que leur relation va au-delà.

Anika avait donné naissance à leur deuxième enfant fin août dernier, avant que « Bild » et « RTL » n'annoncent la séparation du couple quelques semaines seulement après l'accouchement.

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Ainsi, l'un des messages repartagés par Anika dénonce l'infidélité pendant la grossesse, la qualifiant de « tout autre niveau de méchanceté » et estimant que tromper une femme qui porte l'enfant de son partenaire relève d'un choix délibéré et non d'une simple erreur, avant de conclure en jugeant ce comportement « écœurant ».

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Le second message, qui semblait plus personnel, disait : « Bien sûr, je te pardonnerai un jour, mais en tant que mère de ton enfant, je ne te pardonnerai jamais d'avoir choisi une autre fille à nos dépens ».

Selon le quotidien « Bild », qui cite des proches du Bayern Munich, Neuer et la femme qui l'a accompagné lors de son voyage étaient proches depuis plusieurs mois et avaient passé du temps ensemble en Sicile fin septembre dernier.

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Le journal ajoute qu'ils se sont envolés pour le Brésil le 15 novembre et ont séjourné dans une suite d'un complexe hôtelier de luxe.

Des vidéos censées attester de leur présence à Búzios, au nord-est de Rio de Janeiro, ont également fait surface.

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Neuer s'était rendu au Brésil pendant sa convalescence, après une blessure au pied subie face à Mayence en Bundesliga, le 7 novembre.

Le club bavarois avait autorisé ce voyage dans le cadre de la récupération du gardien allemand, le directeur sportif Max Eberl expliquant que ce séjour lui permettrait de se reposer avant d'entamer un programme de rééducation plus intensif pendant la période de Noël et du Nouvel An.

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Neuer est d'ailleurs rentré à Munich hier, mercredi, pour poursuivre sa rééducation au sein de son club.

Le quotidien « Bild » avait rapporté le 13 novembre que Neuer avait décidé de mettre fin à son mariage avec Anika peu après la naissance de leur deuxième enfant, tandis que la chaîne « RTL » a indiqué que la séparation remontait au début du mois d'octobre et que le gardien allemand avait quitté le domicile conjugal.

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Le couple était ensemble depuis environ six ans avant de se marier en novembre 2023. Il avait également organisé une cérémonie de mariage de trois jours dans le Tyrol du Sud, en Italie, en juillet 2025.

Le couple a accueilli son premier enfant, Luca, en mars 2024, avant la naissance du deuxième en août dernier.

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Contacté par « Bild », Neuer n'a pas réagi aux informations sur la séparation, et Anika n'a pas non plus répondu aux sollicitations du journal.