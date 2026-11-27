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Le football s'est invité dans le débat politique entre les candidats à la présidence du gouvernement espagnol. Le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, a soulevé la question de l'organisation par l'Espagne de la finale de la Coupe du monde 2030, en interpellant directement le président du gouvernement, Pedro Sánchez, ainsi que les autres participants au débat.

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Le quotidien espagnol « Marca » rapporte que Feijóo a pris l'initiative d'aborder le sujet lors du débat à quatre, réclamant une position claire sur l'organisation de la finale en Espagne. Il s'est appuyé sur le statut footballistique du pays, l'un des hôtes de la compétition, qui sera organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec en plus des matchs de célébration en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.

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Le chef du Parti populaire a déclaré : « D'ailleurs, je vais vous poser une question, même si vous pourriez penser qu'elle concerne le football. Je vais la poser à tous les candidats. »

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Feijóo a ajouté : « Écoutez, je défends l'idée que l'Espagne accueille la finale de la Coupe du monde 2030. Vous aussi ? Vous, monsieur Sánchez, défendez-vous l'idée que l'Espagne organise le Mondial, puisque nous sommes le pays hôte et la plus grande puissance footballistique du monde ? Êtes-vous d'accord avec moi, monsieur Sánchez, pour que nous organisions la finale en Espagne, oui ou non ? »

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Pedro Sánchez a évité la confrontation politique directe avec Feijóo et a choisi de répondre sous l'angle de ses préférences footballistiques personnelles.

Le président du gouvernement a indiqué qu'il aurait aimé voir la finale se jouer au stade de l'Atlético de Madrid (le Metropolitano), mais qu'il estime que le stade du Real Madrid (le Santiago Bernabéu) est le choix le plus approprié pour accueillir un événement de cette ampleur.

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Sánchez a déclaré : « Moi, en tant que supporter de l'Atlético, j'aurais aimé qu'elle ait lieu au Wanda, mais je comprends qu'elle doive se jouer au Bernabéu. »

Le débat a pris une autre tournure avec l'intervention du chef de Vox, Santiago Abascal, qui a rejeté l'idée d'organiser la Coupe du monde en partenariat avec le Maroc, liant sa position aux questions de souveraineté espagnole et aux différends politiques concernant les villes de Ceuta et Melilla.

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La discussion a ainsi dépassé la question du choix du stade de la finale pour porter sur la nature de la coopération avec le Maroc dans l'organisation du tournoi. Feijóo et Sánchez ont tous deux défendu la tenue de la finale en Espagne, tandis qu'Abascal a profité du sujet pour exprimer son opposition à la coopération avec Rabat, au regard de la position de son parti sur la souveraineté et les relations bilatérales.

Ces prises de position interviennent alors que les trois pays, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, se préparent à organiser en 2030 une Coupe du monde à 48 sélections.

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La course à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 s'est transformée en différend entre le Maroc et l'Espagne, le dossier de candidature commune n'ayant pas tranché l'identité du pays qui accueillera le match final.

L'Espagne revendique son droit à accueillir la finale et met en avant le Santiago Bernabéu à Madrid et le Spotify Camp Nou à Barcelone, tandis que le Maroc fait la promotion du nouveau stade Hassan II de Benslimane, près de Casablanca, qui doit pouvoir accueillir environ 115 000 spectateurs.

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La Fédération internationale de football (FIFA) n'a pas encore annoncé sa décision, assurant que le choix du stade interviendra « en temps voulu ».