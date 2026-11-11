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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Kokorella aux supporters allemands : c'est l'arbitre qui s'est trompé, pas moi !

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Marc Cucurella, joueur du Real Madrid et de la sélection espagnole, a évoqué avec ironie les sifflets dont il continue de faire l'objet de la part du public allemand depuis l'Euro 2024, affirmant que les supporters allemands n'ont pas oublié l'épisode controversé survenu lors du match entre l'Espagne et l'Allemagne dans la compétition.

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Cucurella a déclaré à la radio espagnole "Cope" : "Je sais que je ne pourrai jamais jouer en Allemagne, ils me le rappellent à chaque fois".

Lorsqu'on lui a fait remarquer que l'erreur venait de l'arbitre et non de lui, le joueur espagnol a répondu : "Oui, oui, oui, sans le moindre doute. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont tenu pour responsable et ont déversé leur colère sur moi. De toute façon, c'est comme ça".

Il a ajouté en riant : "Je sais que je ne peux pas jouer en Allemagne, j'y suis très aimé".

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La polémique remonte à la confrontation entre l'Espagne et l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2024, lorsque la frappe de Jamal Musiala a heurté la main de Cucurella dans la surface de réparation durant la prolongation, alors que le score indiquait 1-1, mais l'arbitre anglais Anthony Taylor n'a pas accordé de penalty en faveur de la sélection allemande.

Cette décision a provoqué la colère des supporters allemands, surtout après que la sélection espagnole est parvenue à remporter le match sur le score de 2-1, grâce à un but de Mikel Merino dans la dernière minute de la prolongation, éliminant ainsi les hôtes de la compétition.

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Cucurella est devenu la cible des sifflets allemands lors des matchs suivants, étant conspué par le public à chaque touche de balle, durant la confrontation entre l'Espagne et la France en demi-finale.

Cela s'est également étendu aux matchs de clubs, où il a été sifflé par le public allemand, lors de la confrontation entre le Real Madrid et Leipzig en Ligue des champions.

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Fait notable, l'Union européenne de football a reconnu par la suite, dans un rapport de la commission des arbitres, que le fait de ne pas avoir accordé de penalty à l'Allemagne sur cette action était une décision erronée.

Cucurella s'était déjà défendu auparavant, affirmant qu'il n'était pas responsable des décisions des arbitres, tandis que l'incident continue de le poursuivre plus de deux ans après l'élimination de l'Allemagne de la compétition.

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Le Real Madrid "le meilleur"

Dans le même contexte, Cucurella, la star du Real Madrid, a estimé que le club madrilène était actuellement la meilleure équipe d'Europe, et a également révélé le joueur qui l'a le plus surpris au sein de l'équipe.

Cucurella a déclaré, dans un entretien avec l'émission "El Partidazo" sur la radio "Cope" : "Nous sommes actuellement la meilleure équipe d'Europe, après avoir enchaîné une série de très bons résultats, et l'équipe se montre désormais très sérieuse. Sommes-nous meilleurs que le Paris Saint-Germain ? Je ne regarde pas beaucoup ses matchs".

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Il a ajouté : "Le meilleur joueur du Real Madrid ? Je pourrais choisir Mbappé, Bellingham ou Courtois, mais je citerai un joueur que j'aime beaucoup et qui ne reçoit pas assez d'attention : Arda Güler".

Il a poursuivi : "Il joue beaucoup et possède une grande qualité, et lorsqu'il est sur le terrain, l'équipe joue mieux, et notre jeu devient plus cohérent dans les passes. C'est le joueur qui m'a le plus surpris".

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Les percées de Vinicius

Au sujet de la comparaison entre Diomandé et Vinicius Junior, et de la mesure dans laquelle chacun l'aide sur le terrain, Cucurella a déclaré : "Je ne pense pas que Diomandé m'aide plus que Vinicius, mais ce qu'il fait est plus visible. Diomandé effectue une seule percée vers l'arrière, et on le retrouve partout. Vinicius, lui, effectue trois percées, puis il y en a une où il ne court pas, et c'est celle-là que tout le monde remarque".

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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