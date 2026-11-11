Kokorella aux supporters allemands : c'est l'arbitre qui s'est trompé, pas moi !

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Marc Cucurella, joueur du Real Madrid et de la sélection espagnole, a évoqué avec ironie les sifflets dont il continue de faire l'objet de la part du public allemand depuis l'Euro 2024, affirmant que les supporters allemands n'ont pas oublié l'épisode controversé survenu lors du match entre l'Espagne et l'Allemagne dans la compétition.

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Cucurella a déclaré à la radio espagnole "Cope" : "Je sais que je ne pourrai jamais jouer en Allemagne, ils me le rappellent à chaque fois".

Lorsqu'on lui a fait remarquer que l'erreur venait de l'arbitre et non de lui, le joueur espagnol a répondu : "Oui, oui, oui, sans le moindre doute. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont tenu pour responsable et ont déversé leur colère sur moi. De toute façon, c'est comme ça".

Il a ajouté en riant : "Je sais que je ne peux pas jouer en Allemagne, j'y suis très aimé".

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La polémique remonte à la confrontation entre l'Espagne et l'Allemagne en quart de finale de l'Euro 2024, lorsque la frappe de Jamal Musiala a heurté la main de Cucurella dans la surface de réparation durant la prolongation, alors que le score indiquait 1-1, mais l'arbitre anglais Anthony Taylor n'a pas accordé de penalty en faveur de la sélection allemande.

Cette décision a provoqué la colère des supporters allemands, surtout après que la sélection espagnole est parvenue à remporter le match sur le score de 2-1, grâce à un but de Mikel Merino dans la dernière minute de la prolongation, éliminant ainsi les hôtes de la compétition.

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Cucurella est devenu la cible des sifflets allemands lors des matchs suivants, étant conspué par le public à chaque touche de balle, durant la confrontation entre l'Espagne et la France en demi-finale.

Cela s'est également étendu aux matchs de clubs, où il a été sifflé par le public allemand, lors de la confrontation entre le Real Madrid et Leipzig en Ligue des champions.

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Fait notable, l'Union européenne de football a reconnu par la suite, dans un rapport de la commission des arbitres, que le fait de ne pas avoir accordé de penalty à l'Allemagne sur cette action était une décision erronée.

Cucurella s'était déjà défendu auparavant, affirmant qu'il n'était pas responsable des décisions des arbitres, tandis que l'incident continue de le poursuivre plus de deux ans après l'élimination de l'Allemagne de la compétition.

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Le Real Madrid "le meilleur"

Dans le même contexte, Cucurella, la star du Real Madrid, a estimé que le club madrilène était actuellement la meilleure équipe d'Europe, et a également révélé le joueur qui l'a le plus surpris au sein de l'équipe.

Cucurella a déclaré, dans un entretien avec l'émission "El Partidazo" sur la radio "Cope" : "Nous sommes actuellement la meilleure équipe d'Europe, après avoir enchaîné une série de très bons résultats, et l'équipe se montre désormais très sérieuse. Sommes-nous meilleurs que le Paris Saint-Germain ? Je ne regarde pas beaucoup ses matchs".

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Il a ajouté : "Le meilleur joueur du Real Madrid ? Je pourrais choisir Mbappé, Bellingham ou Courtois, mais je citerai un joueur que j'aime beaucoup et qui ne reçoit pas assez d'attention : Arda Güler".

Il a poursuivi : "Il joue beaucoup et possède une grande qualité, et lorsqu'il est sur le terrain, l'équipe joue mieux, et notre jeu devient plus cohérent dans les passes. C'est le joueur qui m'a le plus surpris".

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Les percées de Vinicius

Au sujet de la comparaison entre Diomandé et Vinicius Junior, et de la mesure dans laquelle chacun l'aide sur le terrain, Cucurella a déclaré : "Je ne pense pas que Diomandé m'aide plus que Vinicius, mais ce qu'il fait est plus visible. Diomandé effectue une seule percée vers l'arrière, et on le retrouve partout. Vinicius, lui, effectue trois percées, puis il y en a une où il ne court pas, et c'est celle-là que tout le monde remarque".