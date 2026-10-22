Klopp furieux : parler de Kimmich maintenant est un manque de respect

Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a exprimé son agacement face aux discussions sur la concurrence pour les postes du milieu de terrain entre les joueurs du Bayern Munich et de la Mannschaft, Aleksandar Pavlović, Tom Bischof et Joshua Kimmich, affirmant que ce dernier conservera une place dans son équipe, après son absence lors du match face à Arsenal en Ligue des champions (2-2), hier mercredi, en raison du décès de son père.

Klopp a déclaré à propos du duo Pavlović et Bischof, lors de l'émission d'analyse du match sur le réseau « DAZN » : « Ce sont deux partenaires formidables, et ils peuvent jouer ensemble de manière excellente. Je pense simplement qu'en parler maintenant est un manque de respect absolu. On ne peut pas faire ça sans que cela se transforme en débat sur Kimmich aussi. Joshua a d'autres choses à gérer aujourd'hui », en référence au décès.

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Le sélectionneur de l'Allemagne a poursuivi : « Kimmich est un milieu de terrain exceptionnel, et il aura toujours une place dans notre équipe. C'est un débat qui n'a lieu que dans ce pays, où les gens disent que si un joueur titulaire ne participe pas à un seul match, il ne rejouera plus jamais. C'est vraiment une folie. »

Klopp a ajouté : « Une bonne équipe a besoin de plus d'un bon milieu de terrain, et le mieux est d'en avoir quatre, cinq ou six de bons, afin de pouvoir jouer au football d'une certaine manière. »

Dans le même contexte, Bischof a été interrogé après le match face à Arsenal sur la question de savoir s'il formait avec Pavlović le futur duo de la sentinelle du Bayern Munich, ce à quoi il a répondu : « Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec Pavlo. Mais nous connaissons tous la valeur de Jo (Kimmich). Au final, c'est Vinny (Kompany) qui décide qui joue. »

Le jeune joueur a ajouté : « Je suis simplement heureux quand je suis sur le terrain et que j'obtiens mes minutes de jeu. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. »



