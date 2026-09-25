Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a répondu aux critiques de Virgil van Dijk, le capitaine des Pays-Bas, au sujet du but inscrit par les visiteurs lors du match nul (1-1) à Amsterdam, hier jeudi, en ouverture de la Ligue des Nations européenne.

Klopp a réagi, dans desdéclarations à la presseaprès la rencontre, à la description faite par van Dijk du but comme étant une « honte », en raison du fait que les joueurs allemands n'ont pas dégagé le ballon pour permettre de soigner l'attaquant néerlandais Brian Brobbey, en déclarant : « Ce n'était absolument pas une honte, le but est tout à fait valable. Je ne ressens aucun remords. Si cela nous était arrivé, j'aurais demandé aux joueurs de mon équipe de continuer à jouer. »

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L'entraîneur allemand a poursuivi : « Les règles disent que c'est l'arbitre qui arrête le jeu, et non les joueurs. Et surtout lorsque vous êtes du côté défensif, vous devez continuer à jouer, et ils ne l'ont pas fait, et nous en avons très bien profité, grâce à une action de très grande qualité. Il y a eu un bon centre, un bon déplacement, et Felix (Nmecha) était à l'endroit où il devait être, puis il a envoyé le ballon au fond des filets. »

Klopp a ajouté : « Ce n'était certainement pas un scandale, mais quand on est sous le coup de l'émotion du moment, on a le droit de dire n'importe quoi », en référence aux déclarations de son ancien joueur à Liverpool.

Le match s'est terminé sur un match nul, après que Cody Gakpo a marqué pour les Pays-Bas à la deuxième minute du temps additionnel de la seconde période, profitant d'une superbe passe du remplaçant Ruben van Bommel.

Klopp a salué la passe avec humour : « Je dois dire que c'était une superbe passe de van Bommel. Il n'a pas hérité cette qualité de son père (Mark van Bommel). Il a dû hériter de sa mère cette façon d'utiliser l'extérieur du pied. »

Ce match nul est intervenu lors de la première rencontre de Klopp à la tête du staff technique de l'Allemagne, tandis que les Pays-Bas entamaient leur nouvelle ère sous la direction de Xavi Hernández.



