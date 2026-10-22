Klopp critique Kompany : je ne comprends pas le style de jeu du Bayern Munich ni les rôles de Kane !

Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'équipe nationale allemande, a critiqué l'approche tactique adoptée par l'entraîneur Vincent Kompany avec le Bayern Munich, dans le contexte de la confrontation du club bavarois face à Arsenal, qui s'est soldée par un match nul (2-2) mercredi soir à l'Allianz Arena, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions.

Durant la première mi-temps de la rencontre, Klopp a évoqué sur la chaîne « DAZN »la difficulté de comprendre le système défensif du Bayern Munich, déclarant : « Je n'ai pas encore totalement compris le système défensif du Bayern. Leur manière de jouer est parfois hybride ; tantôt un marquage individuel, tantôt une défense individuelle, tantôt une défense de zone. Je veux juste comprendre, car j'apprends encore. »

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L'ancien entraîneur de Liverpool a ajouté : « On dit aussi que Harry Kane est partout sur le terrain. Je trouve cela formidable lorsque le Bayern a le ballon. Mais quand je vois Kane en dernière ligne défensive, ou qu'il presse au milieu de terrain... écoutez, je ne suis pas le pape du football, et chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je ne peux pas dire que je comprends la manière de jouer du Bayern. »

Lorsqu'il a été demandé à Kompany de réagir à ces propos, il a évité d'entrer dans une polémique avec Klopp et s'est contenté de commenter le rôle de Harry Kane, déclarant : « Harry est partout, et c'est un joueur qui prend des décisions justes de manière impressionnante bien souvent. »

Kane a poursuivi son éclatante performance face à Arsenal, délivrant une passe décisive pour Alphonso Davies, puis marquant sur penalty, confirmant une nouvelle fois son importance dans le système offensif du club bavarois, quelques jours avant la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2026.