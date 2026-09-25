Iraola pousse Liverpool vers un nouveau transfert avec Barcelone

Ronald Araujo n'a eu besoin que de 7 matches, dont 5 comme titulaire, pour commencer à convaincre Liverpool et son entraîneur Andoni Iraola que le pari sur lui pourrait réussir.

Le défenseur uruguayen a rejoint le club anglais, sous forme de prêt en provenance du Barça, jusqu'à la fin de la saison en cours, avec une option d'achat non obligatoire d'une valeur de 55 millions d'euros.

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Araujo a montré depuis son arrivée une capacité d'adaptation remarquable, notamment grâce à sa polyvalence, selon le journal catalan « Mundo Deportivo ».

La diversité des rôles

Le joueur a débuté son parcours en Premier League comme défenseur central, face à Newcastle United et Nottingham Forest, avant qu'Iraola ne s'appuie sur lui comme titulaire au poste d'arrière droit contre Ipswich Town, Fulham et Bournemouth, en plus de sa participation en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, et en Coupe de la Ligue contre Tottenham.

Iraola lui-même a souligné la capacité d'Araujo à occuper plusieurs postes, affirmant sa grande satisfaction quant à son niveau et à son attitude depuis son arrivée à Anfield. Son apparition face à l'Atlético de Madrid, lors de laquelle il a délivré une passe décisive du talon, a également attiré les regards des supporters et a renforcé l'impression que le prêt pourrait se transformer en bien plus qu'une solution provisoire.

Le journal catalan a ajouté : « Le bon début d'Araujo pourrait pousser la direction sportive (de Liverpool) à envisager sérieusement de finaliser le transfert, si le défenseur uruguayen maintient son niveau tout au long de la saison. »

Araujo est lié au Barça par un contrat jusqu'en 2031, mais il est parti en Angleterre en quête d'un rôle de titulaire, ce qu'il obtient jusqu'à présent de manière plus large.

Des médias proches du club anglais indiquent que le processus d'adaptation d'Araujo se déroule de manière positive, et que le fait de s'appuyer sur lui au poste d'arrière droit a contribué à accroître la solidité défensive de l'équipe.



