Inter, Christian Eriksen explique son retour en grâce

Annoncé sur le départ cet hiver, le Danois a renversé la tendance à l'Inter ces dernières semaines et joue de nouveau régulièrement.

Tout va très vite dans le football et Christian Eriksen peut en témoigner. En disgrâce à l'Inter Milan, l'international danois, peu utilisé et décevant lors de la première partie de saison malgré les très bons résultats de son équipe, était annoncé sur le départ avec insistance cet hiver. L'Inter Milan n'a pas réussi à trouver preneur au début du mois de janvier et a par la suite changé d'avis après la belle performance du Danois face à l'AC Milan.

Christian Eriksen s'est totalement relancé avec un magnifique but lors du quart de finale de Coupe d'Italie face au rival milanais. Un coup franc qui a offert la qualification aux hommes d'Antonio Conte en toute fin de rencontre. L'international danois est heureux d'avoir inversé la tendance et s'est expliqué sur le revirement de situation qu'il a connu grâce à son but contre l'AC Milan, dans une interview accordée à TV2 au Danemark.

"Je pense que cela a aidé. Cela a surtout aidé dans la façon dont les gens de l'extérieur voyaient les choses. Ils ont eu la preuve que je peux toujours bien jouer au football et que je peux marquer un coup franc si l'occasion se présente. J'ai découvert à quelle vitesse ça va dans le football. Vers le haut comme vers le bas. Aujourd'hui, je sens que je suis revenu à un très bon niveau. Je le prends vraiment au jour le jour, puis, nous devons voir comment cela se passe et ce que l'avenir nous réserve", a expliqué Christian Eriksen.

"J'étais sûr que ma chance se présenterait"

Malgré les difficultés qu'il a connu cette saison, le meneur de jeu du Danemark n'a pas envisagé, de son côté, de quitter l'Inter Milan lors du mercato hivernal : "Être un joueur de l'Inter a toujours été amusant, toujours cool, mais bien sûr, pour le moment, c'est plus cool de pouvoir jouer un peu plus. (...) Ça a été dur mentalement. Je suis venu jouer au football, et quand on ne pouvait pas être autorisé à le faire, c'était ennuyeux".

"C'est génial d'avoir pu faire mes preuves, mais je pense toujours que je peux prouver beaucoup de choses. J'ai toujours l'impression que je peux faire beaucoup plus Je voulais vraiment me battre pour ma place, ce que j'ai dû faire depuis le début. J'étais sûr que si ma chance se présentait, je la saisirais probablement. J'ai le sentiment d'avoir réussi ça", a ajouté l'ancien meneur de jeu de Tottenham, arrivé en janvier 2020 en Italie.

Titulaire lors de 5 des 7 derniers matches des Nerazzurri toutes compétitions confondues, Christian Eriksen, réputé pour avoir été le chef d'orchestre de Tottenham pendant son passage à Londres, a donc convaincu Antonio Conte de changer son fusil d'épaule le concernant, alors que ce dernier voulait s'en séparer cet hiver. Qui plus est, l'Inter Milan de Christian Eriksen file vers le titre de Serie A et compte neuf points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan.