"Seuls Lewandowski et Haaland sont au niveau de Lukaku"

L'ancien attaquant de l'Inter estime que Romelu Lukaku fait partie des meilleurs au monde aujourd'hui.

Seuls Robert Lewandowski et Erling Haaland sont au niveau de Romelu Lukaku parmi les attaquants en activité d'après Ivan Zamorano. Le Chilien estime, en outre, que l'Inter possède la meilleure attaque d'Europe.

L'avant-centre international belge continue de marquer les esprits du côté de San Siro, avec 24 buts inscrits cette saison et qui se sont ajoutés au 34 de sa première campagne en Italie.

Le joueur de 27 ans pense qu'il cotoie le plus haut niveau désormais, avec peu de joueurs capables de rivaliser avec ce qu'il accomplit, et Zamorano estime que seulement deux joueurs peuvent prétendre à lui faire de l'ombre et ils évoluent au Borussia Dortmund et Bayern Munich.

L'ancien attaquant de l'Inter Zamorano a déclaré à la Gazzetta dello Sport: "Lukaku est vraiment un joueur de premier plan maintenant. Si nous parlons uniquement d'avant-centre, seuls Robert Lewandowski et Erling Haaland sont à son niveau".

Lukaku est sans aucun doute devenu l'un des buteurs les plus redoutables du football européen. Et lorsque des éléments tels que Lautaro Martinez et Alexis Sanchez sont alignés à ses côtés, les leaders de la Serie A deviennent une équipe presque impossible à arrêter.

Zamorano pense qu'ils sont la référence des attaques aujourd'hui, tout en tenant des propos élogieux envers son compatriote: «Alexis Sanchez a enfin atteint sa forme maximale, physiquement et mentalement. S'il est en bonne forme, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. C'est dommage qu'il ne soit qu'une alternative et pas le premier choix, mais il y auassi Lautaro Martinez et Romelu Lukaku devant lui. J'ai du mal à voir une autre équipe en Europe avec trois attaquants aussi formidables. Même Barcelone, le Real Madrid ou la Juventus ne peuvent pas rivaliser avec l'Inter. En tant qu'ancien attaquant, j'adorerais voir les trois jouer ensemble, mais cela dépend du jeu et de l'adversaire.»

Un trio redoutable et qui est pour beaucoup dans l'excellente saison que réalise l'Inter en Serie A. Les Lombards ont six points d'avance en tête du classement à 12 journées de la fin. Ils sont à la recherche d'une première couronne nationale depuis 11 ans.