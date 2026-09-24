Jude Bellingham, la star du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, a reçu un hommage particulier près de deux mois après la fin de la Coupe du monde 2026.

Bellingham figure dans la liste de la sélection anglaise, dans l'attente du match de samedi face à l'Espagne au stade de Wembley, en Ligue des nations.

Il est quasiment certain qu'il sera titulaire, sauf circonstances imprévues, car il est l'un des cadres de l'équipe de Thomas Tuchel.

Bellingham a livré une prestation remarquable lors de la Coupe du monde, où il a occupé la troisième place du classement des buteurs (7 buts), derrière Kylian Mbappé (10) et Messi (8).

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Deux mois après la fin du tournoi, Bellingham a reçu le Soulier de bronze de la FIFA, mais la surprise est que Bellingham ne savait pas qu'il pouvait recevoir un trophée pour avoir occupé la troisième place parmi les meilleurs buteurs.

Jude a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « AS » : « Le Soulier de bronze de la Coupe du monde... je ne savais même pas qu'il existait, mais merci quand même. »

Jude a atteint les demi-finales, mais il a été éliminé par l'Argentine, échouant ainsi à rééditer l'exploit d'atteindre la finale de l'Euro 2024, que l'Angleterre avait disputée et perdue face à l'Espagne.

Cette semaine, il aura l'occasion d'affronter à nouveau l'Espagne, et cette fois face à ses coéquipiers du Real Madrid comme Cucurella et Huijsen.