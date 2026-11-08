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Hoffenheim - Schalke 04 : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Hoffenheim vs Schalke 04
Hoffenheim
Schalke 04
Bundesliga

En Bundesliga, Hoffenheim affronte Schalke 04. Mais sur quelle chaîne et en streaming peut-on suivre le match en direct aujourd’hui ?

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Hoffenheim - Schalke 04 : heure du coup d’envoi

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Bundesliga - Journée 9
SNP Arena

La TSG Hoffenheim reçoit le FC Schalke 04 à la SNP Arena de Sinsheim, le dimanche 8 novembre 2026, pour un duel de Bundesliga. Les deux équipes sont engluées dans le dernier tiers du classement et ont un besoin urgent de points.

À Hoffenheim, le moral n’est pas au plus bas malgré des résultats mitigés ces derniers temps. L’équipe de Christian Ilzer a battu le Bayer Leverkusen 3-0 et s’est imposée tout aussi nettement face à Lyon en Ligue Europa. Mais elle a ensuite subi une défaite 2-0 contre le Werder Brême et concédé un match nul face à Crystal Palace. La TSG montre qu’elle a de la qualité, mais pas encore de régularité.

Schalke 04 arrive sur une série inquiétante. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels, dont le 0-2 contre le RB Leipzig en Bundesliga et l’élimination sur le score de 2-0 face au Dynamo Dresde en Coupe d’Allemagne. L’entraîneur Miron Muslic cherche toujours à stabiliser son équipe.

Au classement, peu de choses séparent les deux clubs : Hoffenheim occupe la douzième place, Schalke la 17e. Tous deux sont plongés dans la lutte pour le maintien. Pour Schalke, ce match face à un concurrent direct vaut six points.

Le bilan des confrontations directes penche nettement en faveur des locaux. Hoffenheim a remporté ses trois derniers matches officiels contre Schalke, le plus récent sur le score de 2-0 en championnat. Schalke doit absolument faire mentir cette statistique dimanche.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion pour suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de Hoffenheim et de Schalke 04 ?

Hoffenheim aborde cette rencontre avec deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. La TSG a récemment fait match nul 1-1 contre Crystal Palace en Ligue Europa, après une défaite 2-0 face au Werder Brême en Bundesliga. La victoire 3-0 contre le Bayer Leverkusen et le succès 3-0 face à Lyon en Ligue Europa figurent parmi les résultats positifs. Au total, Hoffenheim a inscrit dix buts et en a encaissé six sur cette période.

Schalke 04 n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matches officiels, avec quatre défaites et un match nul. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un revers 0-2 contre le RB Leipzig en Bundesliga. Auparavant, Schalke avait été éliminé par le Dynamo Dresde sur le score de 2-0 en Coupe d’Allemagne. Seul le 0-0 face au 1. FC Cologne lui a rapporté un point. Lors de ces cinq matches, Schalke n’a marqué que deux fois et a encaissé cinq buts.

TSG

TSG - Forme

OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
CRY
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
S04

S04 - Forme

SCF
D2-1
M05
D0-1
KOE
N0-0
DOD
D2-0
RBL
D0-2
But marqué (encaissé)
1/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Hoffenheim - Schalke 04 : les compositions

Hoffenheim vs Schalke 04 compositions

4-4-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Formation
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
5-3-2
O. BaumannO. BaumannO. KabakO. KabakM. RotsM. RotsK. MachidaK. MachidaV. CoufalV. CoufalL. AvdullahuL. AvdullahuA. KramaricA. KramaricW. BurgerW. BurgerA. PrassA. PrassF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. LemperleL. KariusL. KariusH. KurucayH. KurucayM. AyhanM. AyhanD. LjubicicD. LjubicicR. GosensR. GosensN. KaticN. KaticA. AouchicheA. AouchicheS. El-FaouziS. El-FaouziS. TanakaS. TanakaK. KaramanK. KaramanH. HwangH. Hwang
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
4-4-2
Hoffenheim

Onze de départ

Schalke 04

Remplaçants

Entraineur

  • C. Ilzer
  • M. Muslic
Hoffenheim

Blessures et suspensions

Schalke 04

Hoffenheim - Schalke 04 : la forme des équipes

TSG

TSG - Forme

OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
CRY
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
S04

S04 - Forme

SCF
D2-1
M05
D0-1
KOE
N0-0
DOD
D2-0
RBL
D0-2
But marqué (encaissé)
1/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Hoffenheim - Schalke 04 : bilan des confrontations directes

Face à face

HoffenheimNulSchalke 04
4
0
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FDM
DFB-Pokal
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FDM
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
FDM
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FDM
14Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Hoffenheim - Schalke 04 : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9630299+2021
V
N
V
V
N
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
N
V
N
N
3
FribourgFribourgSCF
96122010+1019
V
V
D
D
V
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
V
V
V
D
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
95132017+316
V
D
D
V
V
6
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
94321715+215
D
V
V
N
N
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
D
V
D
V
D
8
HoffenheimHoffenheimTSG
94051616012
V
D
V
V
D
9
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
V
V
D
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
93331520-512
N
V
D
V
D
11
HambourgHambourgHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
12
MayenceMayenceM05
93151819-110
D
D
D
V
D
13
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
N
N
V
N
D
14
AugsbourgAugsbourgFCA
9234202009
D
D
N
D
N
15
CologneCologneKOE
92341014-49
D
N
N
D
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
9144721-147
D
N
N
N
V
17
Schalke 04Schalke 04S04
9135411-76
D
D
N
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
91171225-134
D
N
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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