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Hoffenheim - Schalke 04 : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 8 nov. 2026 - 13:30 SNP Arena

La TSG Hoffenheim reçoit le FC Schalke 04 à la SNP Arena de Sinsheim, le dimanche 8 novembre 2026, pour un duel de Bundesliga. Les deux équipes sont engluées dans le dernier tiers du classement et ont un besoin urgent de points.

À Hoffenheim, le moral n’est pas au plus bas malgré des résultats mitigés ces derniers temps. L’équipe de Christian Ilzer a battu le Bayer Leverkusen 3-0 et s’est imposée tout aussi nettement face à Lyon en Ligue Europa. Mais elle a ensuite subi une défaite 2-0 contre le Werder Brême et concédé un match nul face à Crystal Palace. La TSG montre qu’elle a de la qualité, mais pas encore de régularité.

Schalke 04 arrive sur une série inquiétante. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels, dont le 0-2 contre le RB Leipzig en Bundesliga et l’élimination sur le score de 2-0 face au Dynamo Dresde en Coupe d’Allemagne. L’entraîneur Miron Muslic cherche toujours à stabiliser son équipe.

Au classement, peu de choses séparent les deux clubs : Hoffenheim occupe la douzième place, Schalke la 17e. Tous deux sont plongés dans la lutte pour le maintien. Pour Schalke, ce match face à un concurrent direct vaut six points.

Le bilan des confrontations directes penche nettement en faveur des locaux. Hoffenheim a remporté ses trois derniers matches officiels contre Schalke, le plus récent sur le score de 2-0 en championnat. Schalke doit absolument faire mentir cette statistique dimanche.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur la diffusion pour suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de Hoffenheim et de Schalke 04 ?

Hoffenheim aborde cette rencontre avec deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. La TSG a récemment fait match nul 1-1 contre Crystal Palace en Ligue Europa, après une défaite 2-0 face au Werder Brême en Bundesliga. La victoire 3-0 contre le Bayer Leverkusen et le succès 3-0 face à Lyon en Ligue Europa figurent parmi les résultats positifs. Au total, Hoffenheim a inscrit dix buts et en a encaissé six sur cette période.

Schalke 04 n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matches officiels, avec quatre défaites et un match nul. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un revers 0-2 contre le RB Leipzig en Bundesliga. Auparavant, Schalke avait été éliminé par le Dynamo Dresde sur le score de 2-0 en Coupe d’Allemagne. Seul le 0-0 face au 1. FC Cologne lui a rapporté un point. Lors de ces cinq matches, Schalke n’a marqué que deux fois et a encaissé cinq buts.

Hoffenheim - Schalke 04 : les compositions

Hoffenheim - Schalke 04 : la forme des équipes

Hoffenheim - Schalke 04 : bilan des confrontations directes

Hoffenheim - Schalke 04 : les classements