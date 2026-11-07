Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoHoffenheim
SNP Arena
team-logoSchalke 04
Regardez ici ! myCANALRegardez ici ! beIN SPORTS CONNECT
Avec le concours de

Hoffenheim - Schalke 04 en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Hoffenheim vs Schalke 04
Hoffenheim
Schalke 04
Bundesliga

En Bundesliga, Hoffenheim affronte Schalke 04. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FrancemyCANAL
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieMBC Shahid
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou identifiez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Hoffenheim - Schalke 04 : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
SNP Arena

À la SNP Arena de Sinsheim, le TSG Hoffenheim reçoit le FC Schalke 04 le dimanche 8 novembre 2026 pour un duel de Bundesliga. Les deux équipes sont engluées dans le dernier tiers du classement et ont un besoin urgent de points.

À Hoffenheim, malgré des résultats récents contrastés, l’ambiance n’est pas au désespoir. L’équipe de Christian Ilzer a battu le Bayer Leverkusen 3-0 et s’est imposée tout aussi nettement face à Lyon en Ligue Europa. Mais elle a ensuite subi une défaite 2-0 contre le Werder Brême et concédé un match nul face à Crystal Palace. Le TSG montre qu’il a de la qualité, mais manque encore de régularité.

Schalke 04 arrive sur une série inquiétante. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels, dont un 0-2 contre le RB Leipzig en Bundesliga et une élimination sur le score de 2-0 face au Dynamo Dresde en Coupe d’Allemagne. L’entraîneur Miron Muslic cherche toujours à stabiliser son équipe.

Au classement, les deux clubs ne sont guère éloignés : Hoffenheim occupe la douzième place, Schalke la 17e, en pleine lutte pour le maintien. Pour les Königsblauen, ce match contre un concurrent direct est une confrontation à six points.

Le bilan des confrontations directes penche clairement en faveur des hôtes. Hoffenheim a remporté ses trois derniers matches officiels contre Schalke, le plus récent sur le score de 2-0 en championnat. Schalke doit impérativement faire mentir cette statistique dimanche.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pour suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Hoffenheim et à Schalke 04 ?

Hoffenheim aborde cette rencontre avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le TSG a récemment fait match nul 1-1 contre Crystal Palace en Ligue Europa, après une défaite 2-0 face au Werder Brême en Bundesliga. Parmi les résultats positifs figurent la victoire 3-0 contre le Bayer Leverkusen et le succès 3-0 face à Lyon en Ligue Europa. Sur cette période, Hoffenheim a inscrit dix buts et en a encaissé six.

Schalke 04 n’a pris qu’un point lors de ses cinq derniers matches officiels, avec quatre défaites et un nul. Sa dernière rencontre s’est soldée par un revers 0-2 contre le RB Leipzig en Bundesliga. Auparavant, Schalke avait été éliminé sur le score de 2-0 face au Dynamo Dresde en Coupe d’Allemagne. Seul le 0-0 contre le 1. FC Cologne lui a rapporté un point. Lors de ces cinq matches, Schalke n’a marqué que deux fois et a encaissé cinq buts.

TSG

TSG - Forme

OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
CRY
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
S04

S04 - Forme

SCF
D2-1
M05
D0-1
KOE
N0-0
DOD
D2-0
RBL
D0-2
But marqué (encaissé)
1/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Hoffenheim - Schalke 04 : compositions d’équipe

Hoffenheim vs Schalke 04 Équipes probables

3-5-2
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Formation
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
4-3-2-1
O. BaumannO. BaumannK. MachidaK. MachidaO. KabakO. KabakM. RotsM. RotsL. AvdullahuL. AvdullahuN. AbrahaN. AbrahaW. BurgerW. BurgerA. DaghimA. DaghimA. PrassA. PrassF. AsllaniF. AsllaniT. LemperleT. LemperleL. KariusL. KariusH. KurucayH. KurucayR. GosensR. GosensN. KaticN. KaticT. BeckerT. BeckerA. AouchicheA. AouchicheS. TanakaS. TanakaK. KaramanK. KaramanD. LjubicicD. LjubicicS. El-FaouziS. El-FaouziE. DzekoE. Dzeko
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
3-5-2
Hoffenheim

Onze de départ

Schalke 04

Entraineur

  • C. Ilzer
  • M. Muslic

Hoffenheim - Schalke 04 : forme des équipes

TSG

TSG - Forme

OL
V3-0
B04
V3-0
HSK
D1-1
SVW
D2-0
CRY
N1-1
But marqué (encaissé)
8/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
S04

S04 - Forme

SCF
D2-1
M05
D0-1
KOE
N0-0
DOD
D2-0
RBL
D0-2
But marqué (encaissé)
1/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Hoffenheim - Schalke 04 : bilan des confrontations directes

Face à face

HoffenheimNulSchalke 04
4
0
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FDM
DFB-Pokal
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
5
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
FDM
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
FDM
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
4
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FDM
14Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Hoffenheim - Schalke 04 : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9630299+2021
V
N
V
V
N
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
V
N
V
N
N
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
V
V
V
D
V
4
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
94321715+215
D
V
V
N
N
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
D
V
D
V
D
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
V
V
D
D
V
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
93331520-512
N
V
D
V
D
10
HambourgHambourgHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
11
MayenceMayenceM05
93151819-110
D
D
D
V
D
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
N
N
V
N
D
13
AugsbourgAugsbourgFCA
9234202009
D
D
N
D
N
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
15
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
91171225-134
D
N
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google