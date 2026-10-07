Jude Bellingham et Morgan Rogers ont rendu hommage à leur coéquipier Harry Kane, le capitaine de l'équipe d'Angleterre, et l'ont désigné comme favori pour remporter le Ballon d'Or 2026, après la victoire sur la Tchéquie trois buts à zéro en Ligue des Nations, hier mardi.

Bellingham a déclaré au sujet de la star du Bayern Munich, dans des propos à la presse : « Rien de ce qu'il fait ne me surprend. C'est un modèle formidable et une personne formidable, et c'est un honneur pour moi de partager le terrain avec lui. Tout ce qu'il obtient, il le mérite, car il travaille très dur pour cela. »

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Interrogé sur les chances de Kane de décrocher le Ballon d'Or, la star du Real Madrid, également candidate à la récompense, a répondu : « Oui, qui sait ? C'est tout à fait possible. »

Rogers, lui, s'est montré plus tranchant dans sa défense du droit de son coéquipier à remporter le Ballon d'Or, en déclarant : « Harry Kane doit remporter le Ballon d'Or. Il a dépassé tout ce que les gens imaginaient qu'il était capable de faire... Le triplé, les buts en Coupe du Monde, les buts avec le Bayern. Que peut-il faire de plus ? Il doit être récompensé pour cela. »

Ces déclarations sont intervenues après une soirée historique pour Kane à Wembley, puisqu'il a inscrit deux buts lors de la victoire (3-0) sur la Tchéquie, et a égalé le record de Peter Shilton en tant que joueur le plus capé de l'équipe d'Angleterre, avec 125 matches. Son premier but, le 90e en sélection, est venu sur une passe décisive de Rogers lui-même, avant de porter son total à 91 buts d'une tête sur corner.

La cérémonie du Ballon d'Or se tient le 26 octobre à Londres, et Kane figure parmi les principaux prétendants à la récompense, aux côtés du Français Kylian Mbappé et de l'Espagnol Lamine Yamal.



