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Le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone, Gavi, a souligné l'importance de la mentalité dans la carrière d'un footballeur, estimant qu'elle pourrait compter davantage que la qualité et les aptitudes techniques.

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Il a également affiché une grande confiance en sa capacité à surmonter les difficultés, après la victoire du club catalan (4-1) sur la pelouse du Sabah, club azerbaïdjanais, ce mercredi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions.

Dans des déclarations à la presse après la rencontre, Gavi a expliqué que disputer davantage de matchs aide un joueur à gagner en confiance, tout en estimant que la mentalité reste le facteur le plus important pour saisir les occasions qui lui sont offertes.

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« Je pense que la mentalité d'un joueur est presque plus importante que sa qualité et ses autres aptitudes. Si tu as la bonne mentalité pour aborder ce genre de matchs, tu seras un joueur important. C'est ce que je crois, et quand tu entres dans les matchs où tu as ta chance avec le bon état d'esprit, les choses se passent bien », a-t-il détaillé.

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Le milieu espagnol a parlé de sa personnalité avec assurance, affirmant qu'il considère sa mentalité comme différente de celle des autres, tout en reconnaissant que parler ainsi de lui-même pouvait sembler peu modeste.

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« Je considère que ma mentalité est unique en son genre. Ça peut paraître peu modeste de le dire moi-même, mais c'est la vérité. Si ce n'est pas moi qui y crois, qui y croira ? », a-t-il lancé.

Gavi a indiqué que les graves blessures qu'il a subies, ainsi que les difficultés rencontrées au début de son parcours à La Masia, l'ont aidé à forger ce caractère, assurant qu'il a pris l'habitude de compter sur lui-même et de traverser les moments difficiles avec le soutien de sa famille.

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« Malgré les graves blessures que j'ai subies et les années difficiles que j'ai vécues auparavant, quand je suis arrivé à La Masia et que j'étais seul, j'ai toujours réussi à surmonter les difficultés et à compter sur moi-même, grâce à ma famille aussi », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Au final, chaque joueur est important, et chaque joueur doit être conscient de son rôle. Je me considère comme un joueur important, que j'aie plus ou moins de temps de jeu. L'essentiel, c'est que les choses soient claires pour chaque joueur et qu'il soutienne toujours l'équipe. »

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Interrogé sur la baisse de son temps de jeu ces derniers mois par rapport à la période précédant sa blessure, Gavi a répondu : « Au final, il y a de la concurrence au sein de l'équipe, et c'est ce qui arrive quand on joue dans le meilleur club. »

« Tout le monde est bon, l'entraîneur donne sa chance et fait jouer les joueurs quand il estime que le moment est venu. Au bout du compte, c'est l'entraîneur qui décide », a-t-il ajouté.

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Et de compléter : « Comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été une star. Je suis un joueur d'équipe, un joueur dans un grand club, et je serai là pour l'équipe chaque fois qu'elle aura besoin de moi. »

Par ailleurs, Gavi a salué son coéquipier Alex Campos, qui disputait son premier match avec l'équipe première du FC Barcelone, estimant que le jeune joueur avait livré une prestation remarquable malgré son jeune âge (18 ans).

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« Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la prestation d'Alex Campos aujourd'hui. Je suis très content pour lui, parce que ce n'est pas facile de jouer avec l'équipe première du Barça à un âge aussi jeune », a-t-il confié à ce sujet.

Il a conclu : « Je l'ai trouvé très bien aujourd'hui, et il a la bonne mentalité pour disputer ce genre de matchs. Je ne l'ai pas vu nerveux du tout, donc je suis très content pour lui, et j'espère qu'il continuera à travailler avec le même état d'esprit. »