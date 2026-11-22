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Le Barça a lancé une nouvelle offensive pour tenter de boucler le transfert du Néerlandais Ruud Nijstad lors du prochain mercato d'hiver.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », le club catalan a relancé ses contacts en vue de recruter le jeune défenseur de Twente, âgé de 18 ans, considéré comme l'un des plus grands talents émergents du football européen.

Mais le dossier se heurte à d'importants obstacles, aussi bien sur le plan économique que sportif, ce qui complique la possibilité de parvenir à un accord dès le mois de janvier.

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La position du joueur a évolué ces dernières semaines. Alors qu'il préférait au départ poursuivre sa progression dans le football néerlandais, il se montre désormais plus ouvert à un départ vers le Barça, après avoir pris connaissance en détail du projet sportif que lui propose le club catalan.

Nijstad apprécie tout particulièrement les opportunités que le Barça offre aux jeunes joueurs et estime que le club pourrait être l'endroit idéal pour poursuivre sa progression et sa carrière.

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Un prix très élevé

Le principal point de désaccord sur le plan économique concerne l'évaluation financière du joueur. Twente a revu ses exigences à la hausse et réclame actuellement plus de 20 millions d'euros pour accepter son départ.

Le Barça estime que ce montant représente un risque important pour un joueur âgé de seulement 18 ans, qui ne possède pas encore une grande expérience au plus haut niveau.

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Au sein du club catalan, personne ne doute du potentiel sportif de Nijstad : c'est un défenseur gaucher doté d'une excellente capacité à relancer balle au pied, avec une importante marge de progression.

Les rapports techniques sur le joueur sont jugés très positifs en interne, mais la donne change lorsqu'il s'agit pour le club de s'engager sur un investissement financier élevé, dans une opération qui comporte forcément des risques en raison du jeune âge du joueur et de son manque d'expérience.

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Mais le principal obstacle pour le Barça est d'ordre sportif : Twente souhaite conserver Nijstad dans ses rangs jusqu'à la fin de la saison en cours, une condition indispensable pour accepter son transfert.

Le club néerlandais est disposé à négocier la vente du jeune défenseur dès janvier, mais veut s'assurer qu'il reste dans l'effectif, par le biais d'un prêt jusqu'en juin prochain.

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Cette exigence complique les plans du Barça, qui a intensifié ses contacts dans le but de recruter le joueur lors du mercato d'hiver. Les négociations devront permettre de régler les divergences portant sur le montant de l'opération, mais aussi sur la date de l'éventuel transfert de Nijstad.

La Premier League met aussi la pression

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Le Barça n'est pas le seul à s'intéresser à Nijstad. Chelsea, Manchester City et Manchester United suivent de près sa progression et pourraient entrer dans la course, ce qui compliquerait les négociations et pourrait contribuer à faire grimper le prix de l'opération.

Le Barça dispose toutefois d'un atout : la volonté du joueur, qui donne la priorité à un départ vers le club catalan en raison de son adéquation avec sa philosophie de jeu. De plus, le Barça a été le premier grand club européen à miser sur son talent et à croire en son potentiel.

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L'intérêt est donc réciproque, et la disposition de Nijstad à rejoindre le club constitue un élément favorable pour le Barça.

Mais pour transformer cet intérêt en transfert concret, il faudra surmonter les exigences économiques et sportives de Twente, qui ne semble pas pressé de se séparer de l'un de ses plus grands jeunes talents.