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Le quotidien allemand « Bild » a publié ce qu'il présente comme de nouveaux détails sur la séparation entre Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, et sa femme Anika.

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Le quotidien précise que la femme aux côtés de laquelle Neuer est apparu récemment au Brésil est âgée de 23 ans et travaille comme kinésithérapeute du gardien allemand, selon des informations relayées par des sources proches du club bavarois.

D'après ce rapport, la relation entre Neuer et la jeune femme a dépassé le cadre professionnel depuis un certain temps. « Bild » affirme en effet que leur relation étroite dure depuis plusieurs mois et qu'elle n'a pas commencé lors de son récent voyage au Brésil.

Il est également apparu que tous deux ont passé du temps ensemble en Sicile, en Italie, fin septembre dernier.

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Le quotidien ajoute que l'élément le plus controversé concerne le moment choisi pour la séparation : Neuer aurait fait part à Anika de sa volonté de mettre fin à leur mariage quelques jours seulement après la naissance de leur deuxième enfant, fin août dernier, son épouse étant alors au courant de sa relation avec l'autre femme.

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Selon les mêmes informations, Neuer et la jeune femme de 23 ans se sont envolés pour le Brésil le 15 novembre, où ils ont séjourné ensemble dans une suite d'un complexe de luxe.

Ils sont également apparus sur des vidéos tournées lors de leur séjour dans la station balnéaire de Búzios, au nord-est de Rio de Janeiro.

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Selon « Bild », le cercle d'amis communs ainsi que la famille d'Anika sont choqués et indignés par la manière dont le gardien du Bayern Munich a géré la séparation. Le journal rapporte par ailleurs, citant ses sources, que la priorité d'Anika est actuellement « le bien-être de ses deux jeunes enfants ».

Des médias allemands avaient révélé le 13 novembre la séparation de Neuer, âgé de 40 ans, et de sa femme Anika, âgée de 26 ans, après une relation d'environ 6 ans.

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Le couple s'était marié civilement le 12 novembre 2023 lors d'une cérémonie intime, avant d'organiser un grand mariage de 3 jours en juillet 2025 dans le Tyrol du Sud, en Italie, en présence de leurs proches et de leurs amis.

Leur premier enfant, Luca, est né le 14 mars 2024, et le second a vu le jour fin août 2026. L'annonce de la séparation est donc intervenue peu de temps après sa naissance.

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La chaîne allemande « RTL » avait indiqué, sur la base de ses propres informations, que la séparation effective remontait au début du mois d'octobre dernier, et que Neuer avait quitté le domicile familial, tandis qu'Anika y était restée avec leurs deux enfants.

L'apparition de Neuer aux côtés de la jeune femme au Brésil est intervenue alors qu'il est éloigné des terrains en raison d'une blessure contractée face à Mayence, le 7 novembre.

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Après des examens médicaux, le Bayern Munich a officiellement annoncé que son gardien souffrait d'une déchirure partielle de l'un des tendons du pied droit, ce qui le prive de compétition pour la période à venir.

Le club avait autorisé Neuer à effectuer une partie de son programme de rééducation hors de Munich. Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a expliqué que le voyage au Brésil avait été approuvé par le club afin de lui accorder une période de repos avant d'intensifier le travail de rééducation pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An.

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Neuer est bien rentré à Munich ce mercredi et a repris sa rééducation au centre d'entraînement du club. Son absence devrait durer près de deux mois.