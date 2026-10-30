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Kylian Mbappe Ballon d'Or GFX HIC 1-1GOAL
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

France Football dévoile les chiffres : 28 points ont privé Mbappé du Ballon d'Or !

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La concurrence entre Kane et Mbappé a connu l'écart le plus serré de l'histoire de la récompense

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Le magazine français « France Football » a dévoilé ce vendredi soir le nombre de points récoltés par les prétendants au Ballon d'Or, remporté par la star du Bayern Munich, Harry Kane, lundi dernier dans la capitale britannique, Londres.

L'attaquant anglais a totalisé 1 055 points, devançant de 28 points seulement le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, classé deuxième avec 1 027 points, selon les résultats définitifs du vote.

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L'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, s'est classé troisième avec 881 points, suivi de son compatriote Rodri avec 726 points, puis de l'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, avec 612 points.

Le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, a occupé la sixième place avec 541 points, suivi de son coéquipier français Ousmane Dembélé avec 418 points, puis du Norvégien Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, avec 378 points.

Le Français Michael Olise, joueur du Bayern Munich, s'est classé neuvième avec 296 points, tandis que l'Espagnol Fabian Ruiz, joueur du Paris Saint-Germain, a terminé dixième avec 201 points.

Kane a dominé le classement après une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection, tandis que Mbappé a brillé avec le Real Madrid et que Yamal a continué d'affirmer son statut parmi les plus grands talents du football mondial.

Kvaratskhelia a également joué un rôle de premier plan dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, tandis que Haaland a poursuivi sur sa lancée avec Manchester City et qu'Olise a livré une saison remarquable avec le Bayern Munich.

Le vote pour le Ballon d'Or réunit 100 journalistes spécialisés, chacun choisissant les 10 meilleurs joueurs, selon un système attribuant 15 points au premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 point.

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