France - Allemagne : Nagelsmann conteste l'absence d'un joueur du Bayern

Le sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann a déploré l’absence d’un joueur du Bayern en Equipe de France.

La France sera aux prises avec l’Allemagne samedi (21h) pour la première sortie des Bleus lors de cette trêve internationale. Ce match préparatif de l’Euro 2024 revêt une importance capitale pour les deux nations qui devraient confirmer leur statut de favori dès ce soir. Avant ce choc, le sélectionneur de la Mannschaft était face à la presse et a saisi l’occasion pour déplorer l’absence d’un joueur du Bayern en Equipe de France.

Julian Nagelsmann fustige l’absence de Mathys Tel en sélection

Ancien entraineur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a eu plusieurs joueurs français sous ses ordres. Le technicien allemand a notamment travaillé avec Benjamin Pavard, aujourd’hui à l’Inter Milan, Dayot Upamecano, Kingsley Coman ou encore Mathys Tel. Ce dernier justement n’a pas été convoqué par Didier Deschamps chez les A ni par Thierry Henry chez les Espoirs.

L'article continue ci-dessous

Getty

Pourtant, l’ancien joueur de Rennes fait partie des attaquants français en forme cette saison. Si l’absence de Kingsley Coman est compréhensible en raison de sa blessure, ça l’est un peu moins pour Mathys Tel aux yeux de Julian Nagelsmann. « C'est dommage pour lui qu'il n'ait pas été sélectionné. Ni pour les A ni pour l'équipe de France Espoirs. C'est un joueur très talentueux qui a tout ce qu'il faut comme footballeur, y compris la mentalité et l'attitude », regrette l’ancien coach de Leipzig.

Nagelsmann plaide pour la sélection de Mathys Tel en Equipe de France

Arrivé au Bayern Munich en 2022 en provenance du Stade Rennais, Mathys Tel réalise une campagne impressionnante. Le jeune attaquant de 18 ans totalise 8 buts et 4 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues avec le club bavarois cette saison. Des statistiques louables certes, mais qui ne plaident pas encore en sa faveur en équipe nationale. Cependant, son ex-entraineur, Julian Nagelsmann fait savoir que Mathys Tel n’est pas qu’une machine à buts et qu’il ferait beaucoup de bien à l’Equipe de France.

« C'est quelqu'un qui se donne toujours à fond et qui n'est pas simplement une jeune pépite magique de plus qui ne pense qu'à marquer des buts, mais quelqu'un qui travaille vraiment dur et qui s'investit beaucoup dans sa réussite. Je pense qu'on le verra très vite avec les A. J'en suis quasiment certain », confie le sélectionneur de l’Allemagne à quelques heures d’affronter la France.