Le FC Barcelone poursuit ses démarches précoces sur le marché des transferts, plaçant le poste de latéral parmi ses priorités, alors que la direction sportive est à la recherche de coups malins compatibles avec les moyens financiers limités du club.

Selon le journal « Sport », rapporté par le site « Foot Mercato » français, le Barça surveille plusieurs options possibles pour renforcer le poste de latéral lors des prochaines périodes de transferts, avec un accent clairement mis sur les joueurs en fin de contrat, ce qui permettrait de les recruter sans verser d'indemnité de transfert.

Malgré les nombreuses options dont dispose l'équipe à ce poste, avec Jules Koundé et Eric García sur le côté droit, aux côtés de João Cancelo, Alejandro Balde et Xavi Espart sur le côté gauche, la direction du Barça guette toute opportunité intéressante sur le marché pour renforcer les rangs de l'équipe.

Plusieurs noms chevronnés figurent sur les radars du club catalan, au premier rang desquels David Raum, capitaine de Leipzig, que l'entraîneur Hansi Flick connaît bien, aux côtés de Tyrick Mitchell, latéral de Crystal Palace, dont le contrat expire à la fin de la saison en cours.

Le Barça avait déjà exploré d'autres options au poste de latéral, parmi lesquelles Alejandro Grimaldo, joueur de l'Atlético de Madrid, et Andrea Cambiaso, latéral de la Juventus, dans le cadre du plan du club visant à renforcer ce poste.

Le Barça ne peut se permettre d'attendre longtemps, car la réglementation autorise les joueurs en fin de contrat à négocier et à signer avec de nouveaux clubs dès le mois de janvier prochain, ce qui pousse la direction sportive à conclure ses démarches de manière précoce avant que d'autres concurrents n'entrent en lice.







