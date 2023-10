Equipe de France : La belle promesse de Jonathan Clauss après son retour

De retour en sélection après un an d’absence, Jonathan Clauss a convaincu contre les Pays-Bas, vendredi. Le Marseillais promet du lourd.

C’est un rêve devenu réalité pour Jonathan Clauss, qui n’a plus eu droit à une convocation de la part de Didier Deschamps depuis la défaite face au Danemark (2-0) lors de la sixième journée de Ligue des Nations, le 25 septembre 2022.

Retour satisfaisant de Clauss en EDF

Malgré les résultats mitigés de l’Olympique de Marseille en ce début de saison, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a trouvé un bon produit dans la formation phocéenne. En effet, le coach finaliste de la dernière Coupe du monde disputée au Qatar, a rendu publique sa liste pour les deux matchs des Bleus pour la trêve internationale du mois d’octobre avec un retour de Jonathan Clauss.

Un choix bien justifié par Didier Deschamps, qui voit du potentiel en son joueur en dépit des résultats moins convaincants de l’Olympique de Marseille. "Il y a une question de concurrence par rapport à ce qu'il réalise à ce poste, où il n'avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement, avec ses propres qualités en tant que latéral droit", avait déclaré le technicien français.

L'article continue ci-dessous

Clauss fait une promesse à Deschamps et les supporters

Comme annoncé par GOAL à la vaille du match, Jonathan Clauss a été titulaire contre les Pays-Bas, vendredi, lors de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Au cours de ce match, le défenseur marseillais a livré une copie satisfaisante en délivrant la passe décisive du but de l’ouverture du score à Kylian Mbappé (7e). La France s’impose finalement 1-2 devant les Oranjes. A l’issue de ce match où il fêtait sa septième sélection en Equipe de France, Clauss revient sur son retour en sélection et le match contre les Pays-Bas.

« En arrivant ici je suis venu avec d’autres intentions, de mettre les émotions de côté. J’ai décidé de faire face à moi-même cette semaine en étant moins dans le rêve que les premières fois, j’ai laissé les émotions de côté. Je suis arrivé avec un objectif en tête, c’était d’être prêt, maintenant je savoure. Sur la passe décisive je ne sais pas si je célèbre, je suis juste content qu’on marque et qu’on mène », déclarait l’intéressé au micro de TF1.

Interrogé par la chaîne L’Equipe sur sa performance contre les Oranjes, l’ancien défenseur du RC Lens promet de bonnes copies pour les prochaines fois où il aurait encore la confiance de Didier Deschamps.

« On est contents pour la qualification. C’était l’objectif, on en avait parlé toute la semaine. Évidemment que participer à ce genre de performance, ça fait toujours du bien. On a bien bossé, les gars m’ont bien intégré de nouveau cette semaine donc ça fait du bien et ça permet de se libérer plus facilement. Si j’ai marqué des points ? Je ne sais pas. Je vais débriefer mon match. Après, on verra. Le coach m’avait parlé du fait que l’aspect défensif était plus important que l’offensif. Maintenant, ça fait partie de mon jeu. Je ne sais pas si j’ai marqué des points mais je suis assez content sur mes premières sensations après le match. Je suis arrivé concentré. J’ai laissé mes émotions de côté et c’était important pour moi et pour montrer au groupe que je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé », a déclaré le joueur de l’OM.

Titulaire, rappelons que Jonathan Clauss a disputé 80 minutes avant de se faire remplacer par le joueur des Blues de Chelsea, Malo Gusto.