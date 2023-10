Equipe de France : Bonne nouvelle pour Clauss avant les Pays-Bas

Convoqué par Deschamps pour le match contre les Pays-Bas, une bonne nouvelle tombe pour Clauss avant d’affronter les Oranjes.

L’homme le plus heureux en ce moment dans l’Equipe de France n’aurait pour nom que Jonathan Clauss. Eloigné des Bleus depuis près d’un an, le défenseur de l’Olympique de Marseille a été rappelé par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, pour la trêve d’octobre.

Clauss titulaire

Avec les nombreuses blessures dont a fait face les Bleus avant leur premier match prévu, ce vendredi (20h45) contre les Pays-Bas, une idée claire se fait sur la formation de départ que pourrait aligner le technicien français contre les Oranje. Un onze de départ, qui fera les affaires de l’ancien arrière droit du RC Lens, qui a convaincu en club en ce début de saison malgré les résultats mitigés de l’OM.

Selon les informations de L’Equipe, Jonathan Clauss sera titulaire au sein d’une défense inédite des Bleus contre les Pays-Bas vendredi. Le latéral de l’Olympique de Marseille a l’opportunité de se remettre en évidence. Le Phocéen, à en croire le quotidien sportif français, sera préféré à Benjamin Pavard à droite. Il sera aligné dans un schéma 4-3-3 aux côtés de Konaté et les frères Lucas et Théo Hernandez.

Deschamps loue les qualités de Clauss

Pour justifier le retour du défenseur de l’Olympique de Marseille en Equipe de France, Didier Deschamps déclare être convaincu de ce que réalise le joueur avec les Phocéens en ce début de saison. "Il y a une question de concurrence par rapport à ce qu'il réalise à ce poste, où il n'avait pas joué la saison dernière et où il joue plus régulièrement, avec ses propres qualités en tant que latéral droit", avait déclaré Didier Deschamps en conférence de presse lors de la publication de sa liste.

Se confiant à Téléfoot, l’ex-Lensois n’a pas caché ses émotions. « C’est encore un rêve d’enfant, mais cette fois j’y vais avec plus de convictions : c’est un autre Jo’ qui est ici ! J’étais à la sieste, et quand je me suis réveillé, la bonne surprise ! Je n’ai pas été sélectionné, on est allé en finale : c’était malgré tout un bon choix du sélectionneur à ce moment-là… », a déclaré Jonathan Clauss.