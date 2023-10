Equipe de France : Cet attaquant envoie un message à Deschamps

La semaine dernière, Didier Deschamps a sorti sa liste pour le rassemblement du mois d’octobre. Ce joueur envoie un message à son sélectionneur.

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé jeudi, depuis Clairefontaine, la liste des joueurs retenus pour les matchs contre les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, puis contre l’Ecosse, en amical.

Thuram s’adresse à Didier Deschamps

Pour les deux matchs du mois d’octobre, le sélectionneur des Bleus a fait appel à 23 joueurs qu’il trouve capables de faire le travail après la défaite (2-1) contre l’Allemagne en amical le mois dernier. Parmi ces joueurs, le technicien français fait confiance à Marcus Thuram, buteur contre l’Irlande (victoire 2-0) en septembre dernier.

Auteur d’un bon début de saison avec l’Inter Milan avec trois buts et cinq passes décisives en dix rencontres toutes compétitions confondues, l’international avant-centre français de 26 ans (12 capes, 1 but) a de gros objectifs en Bleu. Dans un entretien avec L’Equipe, dimanche soir, le natif de Parma (Italie) souhaiterait avoir une place de titulaire indiscutable dans la formation dirigée par Didier Deschamps.

« Titulaire chez les Bleus ? C’est l’objectif de tout joueur français, non ? Oui, c’est un rêve d’enfant pour moi. C’est ça aussi qui me fait me lever le matin. C’est l’essence de mon travail de réussir à devenir un jour titulaire. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je connais les sacrifices que j’ai faits et que je ferai pour y arriver. Je suis toujours dans la même optique : devenir la meilleure version de moi-même. Ce que je veux, c’est ça, progresser. Et aujourd’hui, je le fais », a déclaré Marcus Thuram.

A son poste, l’attaquant de l’Inter Milan devra batailler dur pour s’imposer. Puisqu’il aura à convaincre plus que Randal Kolo Muani et Olivier Giroud, pour prétendre à un tel intérêt de Deschamps. L’ancien du FC Sochaux devra se montrer encore plus décisif. Son apport est attendu prochainement contre les Pays-Bas (13 octobre) et l’Ecosse (17 octobre). En tout cas, le message est passé.