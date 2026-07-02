Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, est intervenu pour aider son club à conclure un transfert retentissant lors du mercato estival en cours.

Actuellement avec les Bleus pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, il doit affronter le Paraguay en huitièmes de finale dimanche.

Après ses performances exceptionnelles avec le Bayern Munich tout au long de la saison dernière, puis avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a attiré l’attention des dirigeants du Real Madrid, qui tentent de conclure le transfert dès la fin de la Coupe du monde.

Ces derniers jours, les échos en provenance d’Espagne et d’Allemagne se sont avérés plutôt favorables au club madrilène. Ils indiquent que la direction bavaroise s’inquiète sérieusement de l’avenir de sa star et qu’une réunion entre Oulissi et ses dirigeants est prévue dès son retour de la Coupe du monde.

Même si l’ailier bavarois ne devrait pas faire pression pour partir ni provoquer de conflit, un nouveau paramètre entre en jeu.

Selon l’émission espagnole « El Chiringuito », Mbappé tente de convaincre son ami de rejoindre le Real Madrid.

Mbappé œuvre en coulisses pour finaliser ce transfert, impatient de rejouer aux côtés d’Oulissi, avec qui il entretient une complicité avérée sur le terrain.

Selon l’émission, ces efforts commencent à porter leurs fruits : Oulissi se montre très réceptif aux avances du Madrilène.

Toutefois, le Bayern Munich conserve l’initiative. Ces dernières semaines, la direction bavaroise a multiplié les communiqués pour réaffirmer son refus catégorique de tout transfert.

Herbert Hainer, le président du club bavarois, a ainsi tranché : « Comme je l’ai déjà dit, si le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a une offre en tête, il peut s’épargner bien des tracas, car nous ne souhaitons pas vendre Michael. »