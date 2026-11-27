Partager Suivez GOAL sur Google

Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, a suscité la polémique chez les supporters de l'Atlético de Madrid. Lors du débat électoral à quatre, il a révélé être supporter du club, mais a commis deux erreurs en parlant de l'équipe et de son stade, au cours d'une discussion sur le lieu de la finale de la Coupe du monde 2030.

Publicité

La chaîne espagnole « COPE » a rapporté ce vendredi que le leader du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, a profité du débat sur l'organisation de la finale du Mondial pour interroger Sánchez et les autres candidats sur leur position quant à la tenue de la finale en Espagne.

Feijóo a déclaré qu'il défendait l'organisation de la finale par son pays, avant de leur demander s'ils partageaient la même position.

Lire aussi

La finale au Maroc ou à Madrid ? Une question polémique enflamme le débat des candidats à la présidence du gouvernement espagnol

« Écœurant, un autre niveau de méchanceté » : la femme de Neuer fait polémique sur fond de rumeurs d'« infidélité »

Sánchez a répondu qu'en tant que supporter de l'Atlético de Madrid, il aurait aimé que le match se joue dans le stade de son équipe, mais qu'il comprenait qu'il se dispute au Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid.

Publicité Publicité

Sa réponse a toutefois suscité les critiques des supporters du club madrilène, en raison de l'utilisation d'un ancien nom du stade, mais aussi de sa manière de désigner le club.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

La première erreur est venue de la référence de Sánchez au stade de l'Atlético de Madrid sous le nom de « Wanda », alors que ce nom commercial n'est plus utilisé depuis 2022.

Le stade a en effet été inauguré en septembre 2017 sous le nom de « Wanda Metropolitano », avant d'être rebaptisé « Civitas Metropolitano » en juillet 2022, à la suite d'un accord de parrainage avec le groupe Civitas.

Publicité

En octobre 2024, le club a annoncé un nouvel accord commercial avec la compagnie aérienne saoudienne « Riyadh Air », d'une durée de neuf ans jusqu'en 2033, faisant du « Riyadh Air Metropolitano » le nom commercial du stade.

D'une capacité d'environ 70 000 spectateurs, le stade compte parmi les principales enceintes sportives d'Espagne et a accueilli la finale de la Ligue des champions en 2019.

Publicité

La seconde erreur, selon le reportage de « COPE », a été l'emploi par Sánchez du mot « Atlético » pour désigner l'équipe, au lieu du diminutif « Atleti », très répandu chez ses supporters.

Les supporters du club sont également surnommés « Colchoneros », en référence aux couleurs rouge et blanche du maillot de l'équipe.

Publicité

Le nom « Atleti » occupe une place particulière dans la culture du club et de ses supporters : l'Atlético de Madrid l'utilise lui-même dans ses supports officiels pour exprimer son identité, et il apparaît clairement dans ses campagnes destinées aux supporters.

Les réactions ne se sont pas limitées aux supporters du club sur les réseaux sociaux, puisque plusieurs médias espagnols se sont également emparés de l'incident.

Publicité

Le présentateur Vicente Vallés a lui aussi commenté l'erreur, estimant qu'un véritable supporter de l'Atlético dit qu'il est de « l'Atleti » et que le stade s'appelle le « Metropolitano ».

La course à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 s'est transformée en différend entre le Maroc et l'Espagne, la candidature commune n'ayant pas tranché la question du pays qui accueillera le match final.

Publicité

L'Espagne revendique son droit à accueillir la finale et met en avant le Santiago Bernabéu à Madrid et le Spotify Camp Nou à Barcelone, tandis que le Maroc fait la promotion du nouveau Grand Stade Hassan II de Benslimane, près de Casablanca, dont la capacité prévue est d'environ 115 000 spectateurs.

La Fédération internationale de football, la « FIFA », n'a pas encore annoncé sa décision, assurant que le choix du stade interviendra « en temps voulu ».