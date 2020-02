Dortmund, Zagadou : "Le PSG ? On ne craint personne"

Formé au PSG, Dan-Axel Zagadou va retrouver son ancien club en Ligue des champions. Il espère créer la surprise et ne craint pas le PSG.

Formé au , Dan-Axel Zagadou n'a finalement jamais porté le maillot parisien en professionnel. Mardi soir, le huitième de finale aller de sera une rencontre très particulière pour le défenseur central du . Dan-Axel Zagadou va retrouver pour la première fois de sa carrière le Paris Saint-Germain depuis son départ de la capitale en 2017. Et le défenseur aura forcément à coeur de prouver à ses anciens dirigeants qu'ils ont eu tort de le laisser filer.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Dan-Axel Zagadou s'est confié sur ses retrouvailles avec le PSG en Ligue des champions : "C'est un match spécial pour moi. C'est la première fois que joue contre Paris depuis que j'étais à Créteil. Mais ça reste un match de Ligue des champions qu'il faut préparer sérieusement. On est le Borussia Dortmund, on ne craint personne. Après c'est vrai que le Paris Saint-Germain a un effectif très garni avec beaucoup de bons joueurs".

"Je n'ai jamais vu ça de ma vie, jouer à domicile c'est toujours un plaisir. Je pense que ça peut jouer face à Paris, c'est une motivation supplémentaire, nos supporters sont fantastiques. Mes potes parisiens parlent mal (sic). Mes amis de mon quartier surtout, ils sont sûrs que Paris va gagner. On va essayer de leur donner tort", a ajouté le défenseur central du Borussia Dortmund ayant disputé neuf rencontres de cette saison.

"Le PSG m'a mis à la cave"

Dan-Axel Zagadou est revenu sur les raisons de son départ du Paris Saint-Germain en 2017 : "J’ai fait six années au PSG, six années au centre de formation, c’était magnifique. Si je suis le joueur que je suis aujourd’hui, c’est grâce à ma formation, ils m’ont tout appris. Je n’étais pas 'mal', disons que j’étais plus déçu parce que quand tu signes au PSG ou dans n’importe quel club, c’est pour finir dans la première équipe. C’était mon objectif".

"Après, à la fin c’est vrai que ça s’est mal passé, quelques discours ne m’ont pas vraiment plu, donc on a préféré séparer nos chemins. C’est vrai que je l’avais un peu en travers de la gorge parce que c’était l’année de la Gambardella, et la dernière année avec le super groupe qu’on avait. Je voulais vraiment m’amuser avec mes potes, vivre la dernière saison à fond, mais voilà, comme on dit ils m’ont mis à la cave… Mais il n’y pas de rancune aujourd’hui. Ils défendaient leurs intérêts et moi les miens", a ajouté le défenseur français.

"Je n’étais pas forcément convaincu par leur discours, chaque jour ça changeait, ils disaient la même chose à plusieurs joueurs évoluant au même poste. J’ai préféré partir, et je ne le regrette pas. "Je ne savais pas que mon avenir était tracé, dans le foot on n’est jamais sûr de rien. Mais c’est vrai que j’avais de l’ambition et que j’aspirais à plus que ce le PSG me proposait. À ce moment-là le club ne faisait pas beaucoup jouer les jeunes...", a conclu Dan-Axel Zagadou.