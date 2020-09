Dortmund - Erling Haaland ouvre la porte à la Premier League

Le buteur s'est dit heureux en Bundesliga, mais a ouvert la porte à un éventuel transfert en Angleterre, lundi soir, après la victoire de la Norvège.

Erling Haaland a évoqué la possibilité d'un transfert en après avoir participé à la victoire de la Norvège sur l' , lundi soir.

Haaland a marqué un doublé pour aider la Norvège à sceller une victoire complète de 5-1 contre l' du Nord à Windsor Park, portant son bilan toutes compétitions confondues à 18 buts en 20 apparitions en 2020. Lars Lagerback, qui est l'entraîneur de la Norvège, a fait des comparaisons entre l'attaquant du et Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avant le match, et il a fait de son mieux pour être à la hauteur de celles-ci sur la scène de la Ligue des Nations.

"Je suis très heureux en mais on ne sait jamais"

Il y a un an, Haaland était un attaquant relativement inconnu exerçant son métier en Autriche avec le Red Bull Salzburg, mais il est maintenant largement vénéré comme l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Europe. Le joueur de 20 ans a prospéré depuis qu'il a effectué un transfert de 20 millions d'euros à Dortmund dans la fenêtre de transfert hivernale, après avoir refusé l'opportunité de s'associer avec son compatriote Ole Gunnar Solskjaer à .

L'ancienne star de a également été liée à un passage à , le club pour lequel son père Alf-Inge Haaland a joué au plus fort de sa carrière, et il a ouvert la porte à un futur transfert en après son dernier match.

Lorsqu'on lui a demandé s'il se voyait un jour en Premier League, Haaland a déclaré à Sky Sports : "Tout d'abord, je suis très heureux en mais on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir. Je veux faire de mon mieux et travailler dur chaque jour. J'essaie de profiter au maximum de ma vie (...) C'est pourquoi je joue au football."

Haaland va maintenant retourner au Westfalenstadion après une pause internationale productive qui l'a également vu trouver le filet lors de la défaite 2-1 de la Norvège face à l'Autriche vendredi dernier. Dortmund doit ouvrir son calendrier de Bundesliga avec un affrontement à domicile contre le .