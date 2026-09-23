« Des propos ridicules et absurdes » : Van Dijk règle ses comptes avec les journalistes après la rumeur du match du Maroc

Virgil van Dijk, la star des Pays-Bas, a explosé de colère lors d'une conférence de presse ce mercredi, à cause d'une rumeur qui le poursuit depuis le match contre le Maroc à la Coupe du monde 2026.

Après avoir été accusé par la presse néerlandaise d'être l'un des responsables de l'élimination des Pays-Bas en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Maroc (1-1, 2-3 aux tirs au but), Virgil van Dijk s'est adressé aux médias ce mercredi.

Lors d'une conférence de presse tenue aux côtés de son nouvel entraîneur, Xavi Hernández, avant d'affronter l'Allemagne demain en Ligue des nations de l'UEFA, le défenseur âgé de 35 ans a réagi à la rumeur selon laquelle il aurait suggéré à Ronald Koeman, l'ancien sélectionneur de l'équipe, de jouer avec cinq défenseurs contre le Maroc.

Virgil a déclaré : « L'un de vos collègues (Valentijn Driessen, journaliste au quotidien De Telegraaf) a prétendu que j'avais suggéré de jouer avec cinq défenseurs contre le Maroc. C'est ridicule. Cette histoire a été démesurément amplifiée comme si elle était la cause de notre élimination. Ce n'était pas le cas. »

Il a poursuivi : « Le plan tactique n'est pas de mon ressort, et pour l'heure, je ne pense pas à jouer avec cinq défenseurs. Toutes sortes d'absurdités ont circulé, et cela arrive bien trop souvent. »

Van Dijk a ajouté : « Koeman et moi avons été désignés coupables, comme si nous avions détruit le football néerlandais. »

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Virgil van Dijk s'est ensuite adressé directement à Valentijn Driessen, le journaliste à l'origine de la rumeur, en disant : « Tu as dit que j'avais détruit le football néerlandais, mais tu n'y connais rien. »

Il a continué : « Ce n'est pas moi qui ai décidé que l'équipe des Pays-Bas jouerait avec cinq joueurs. »

Le défenseur de Liverpool a également exprimé ses sentiments et son regret d'être traité, selon lui, différemment aux Pays-Bas, déclarant : « Toi et tes collègues y contribuez. Je constate une différence dans la manière dont je suis perçu aux Pays-Bas et dans le reste du monde. Si vous analysez ma carrière... nous devrions tous être jugés de la même manière. Je n'ai pas le sentiment d'être jugé comme n'importe qui d'autre. »