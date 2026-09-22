Un rapport de presse a révélé, ce mardi, que le Barça traverse une crise majeure, malgré les résultats remarquables obtenus par l'équipe première cette saison.

Le Barça a remporté ses 7 premiers matchs en Liga et affiche déjà une dynamique impressionnante sous la conduite de Hansi Flick.

Raphinha s'est particulièrement illustré cette saison, inscrivant 12 buts en championnat, et le Barcelone a par ailleurs signé un début parfait en Ligue des champions avec une large victoire 5-1 face à Feyenoord.

Pourtant, derrière cette réussite sportive, un nouvel avertissement est apparu, rappelant à tous que les problèmes du Barcelone ne sont pas encore terminés : la dette du club ne cesse d'augmenter et pourrait désormais atteindre des niveaux effrayants.

Il ne fait aucun doute que les difficultés financières auxquelles le Barcelone est confronté ne sont pas nouvelles. Pendant des années, la direction catalane s'est employée à réaliser de nombreuses opérations financières afin de retrouver une certaine marge de manœuvre, notamment la vente de certains actifs et d'une partie des revenus futurs du club.

Le colossal projet « Espai Barça », qui vise à moderniser le stade du Camp Nou et ses infrastructures, est au cœur de cette équation.

La construction du stade a débuté en mai 2023, et les retards répétés ont considérablement perturbé les plans du club. Après deux saisons à Montjuïc, suivies d'un retour progressif au Camp Nou à partir de novembre 2025, le Barcelone devra à nouveau quitter son stade au cours de la saison 2027-2028 pour permettre l'installation du toit.

Il ne fait aucun doute que cette dernière étape entraînera des conséquences financières, bien que le coût du projet ait déjà explosé.

Un nouveau prêt pour le Barcelone

Le journal « The Athletic » a révélé, dans une enquête publiée ce mardi, que le Barcelone a récemment obtenu l'autorisation d'emprunter 510 millions d'euros supplémentaires, dont 300 millions d'euros pour achever les travaux de rénovation du Camp Nou et 210 millions d'euros pour couvrir les besoins opérationnels.

Le budget total du projet « Espai Barça » atteint ainsi 1,8 milliard d'euros, soit trois fois le montant initialement approuvé en 2014.

Le problème réside dans le fait que ces nouveaux investissements interviennent à un moment où le club subit encore les répercussions financières du retard des travaux.

La direction du Barcelone estime avoir déjà dépensé 17 millions d'euros supplémentaires en coûts opérationnels et 24 millions d'euros en investissements liés à cette période, en plus d'être privée d'une partie des revenus que le Camp Nou aurait pu générer à pleine capacité. Et la situation pourrait devenir encore plus difficile pour les caisses du club catalan.

Selon les calculs du journal « The Athletic », la dette totale du Barcelone pourrait dépasser 2,6 milliards d'euros, en fonction des échéanciers de remboursement.

Une partie de cette dette est directement liée au financement du nouveau Camp Nou et sera remboursée grâce aux revenus futurs attendus du stade.

Quant au montant supplémentaire de 210 millions d'euros, il est lié aux besoins de liquidités du club et sera garanti par les futures recettes des droits de diffusion télévisée.

Cette dette opérationnelle constitue une source de préoccupation plus importante, car elle ne finance pas directement un actif destiné à générer de nouveaux revenus. Le Barcelone a déjà versé 91 millions d'euros d'intérêts au cours de la saison 2025-2026, et la première tranche de cette nouvelle dette, d'un montant de 105 millions d'euros, porte un taux d'intérêt fixe de 5,14 %.

Dans le même temps, le financement du « Palau Blaugrana », dont le coût est estimé à 420 millions d'euros, reste inachevé. À cela s'ajoute la vente de 25 % des recettes des droits de diffusion télévisée de la Liga à la société de capital-investissement « Sixth Street ». Le Camp Nou devrait atteindre sa capacité maximale de 105 000 places pour la saison 2028-2029, mais le chemin pour y parvenir s'annonce extrêmement coûteux.