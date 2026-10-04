Jules Koundé n'a pas cherché d'excuses et n'a pas rejeté la faute sur son entraîneur après le recul de son rôle au FC Barcelone. Il a au contraire choisi d'affronter la situation avec franchise, reconnaissant qu'il n'avait pas affiché le niveau qu'il avait montré la saison dernière, et affirmant qu'il lui revenait de reconquérir sa place dans le onze de départ.

Le latéral droit du Barça s'est exprimé, lors de la conférence de presse à la veille du match face à la Belgique, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des Nations, sur son faible temps de jeu avec le club catalan cette saison, l'équipe s'appuyant sur Eric García au poste de latéral droit.

Koundé a déclaré : « C'est la décision de l'entraîneur. Je me sens dans une excellente condition physique et je ne souffre d'aucune blessure, mais si j'ai moins de temps de jeu, c'est parce que j'ai été en deçà de mon niveau habituel la saison dernière. »

Il a ajouté : « Je l'accepte comme un défi. Je vais continuer à travailler comme je le fais toujours, car il m'appartient de retrouver mon meilleur niveau. Je sais que lorsque je serai au mieux de ma forme, j'aurai l'occasion de jouer. »

Le rôle de Koundé avec l'équipe de France a connu quelques changements depuis que Zinédine Zidane a pris les rênes techniques, lui qui était l'un des éléments de base sur lesquels Didier Deschamps s'est appuyé de manière continue.

Koundé a débuté comme titulaire et a disputé l'intégralité du match face à la Turquie lors de la première apparition de Zidane, le 25 septembre, mais il a été totalement absent des deux rencontres suivantes contre la Belgique et l'Italie, avant qu'une occasion ne se présente à lui de reconquérir sa place face à la Belgique une nouvelle fois, au Stade de France.









Le défenseur du FC Barcelone a salué les débuts de Zidane avec la sélection, expliquant que le nouvel entraîneur veille à communiquer en permanence avec les joueurs sur le terrain comme en dehors, le staff technique souhaitant par ailleurs les aider à progresser.

Koundé a déclaré : « Zidane est facile d'accès, avec lui comme avec les joueurs, et il aime nous parler sur le terrain et en dehors. Il en va de même pour son staff technique. Tout le monde est prêt à prodiguer des conseils pour améliorer les performances. Je n'aime pas les comparaisons, mais l'entraîneur travaille dur pour faire de nous une équipe offensive. »

Koundé a révélé que Zidane lui demandait de développer certains aspects de son jeu, notamment en ce qui concerne la possession et le contrôle du ballon, déclarant : « Je ne sais pas s'il y a un changement radical, mais cela va dans le sens de la volonté collective de l'entraîneur de maîtriser, surtout le ballon. »

Il a conclu : « J'ai une grande marge de progression, et je peux perdre moins de temps et d'énergie et être plus direct. Il me demande aussi de participer à l'attaque lorsque l'occasion se présente, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. »



