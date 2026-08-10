Bien que le football le plus compétitif se joue habituellement en Europe, aucun des joueurs en activité ayant inscrit le plus grand nombre de buts dans l'histoire de ce sport n'évolue dans les championnats européens.

Le quotidien « Sport » affirme que la place centrale de l'Europe dans le monde du football ne fait aucun doute, puisque la plupart des meilleurs footballeurs jouent dans les championnats européens, ce qui signifie que les équipes les plus regardées à travers le monde sont celles qui s'affrontent dans les compétitions européennes. Et depuis l'arrêt Bosman historique du 15 décembre 1995, qui a assoupli les restrictions imposées au recrutement de joueurs étrangers, les clubs des grands championnats ont monopolisé le marché des joueurs stars.

Pourtant, de nombreux footballeurs légendaires choisissent de plus en plus de prendre leur retraite loin de l'Europe, savourant leurs dernières années dans des championnats éloignés du continent.

La preuve en est qu'aucun des cinq meilleurs buteurs actuels de l'histoire du football ne joue en Europe.

Depuis qu'il a dépassé Josef Bican, Cristiano Ronaldo est devenu le joueur ayant inscrit le plus de buts en matchs officiels de toute l'histoire.

En réalité, la star portugaise vise actuellement à atteindre les 1000 buts, après en avoir inscrit 976 jusqu'à présent, depuis le penalty qu'il a marqué contre la Croatie lors de la Coupe du monde.

Cependant, depuis janvier 2022, l'attaquant joue dans le championnat saoudien professionnel, et plus précisément avec le club d'Al-Nassr.

Lionel Messi occupe la deuxième place dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps. La star argentine compte 921 buts, ses deux derniers ayant été marqués face à l'Atlético San Luis en Leagues Cup.

Toutefois, l'octuple Ballon d'Or ne joue pas en Europe, puisqu'il évolue depuis 2023 avec l'Inter Miami en Major League Soccer.

Robert Lewandowski occupe la septième place, et la troisième parmi les joueurs en activité, dans la liste des meilleurs buteurs de l'histoire, grâce à 721 buts.

Et bien qu'il marquait encore avec le FC Barcelone, l'attaquant polonais a déjà fait trembler les filets avec sa nouvelle équipe : le Chicago Fire en Major League Soccer.

Un peu plus loin dans la liste vient le coéquipier de Lionel Messi à l'Inter Miami, Luis Suárez, avec 610 buts. L'Uruguayen occupe la quatorzième place et la quatrième parmi les joueurs qui pratiquent encore ce sport, grâce à une carrière footballistique remarquable entamée il y a plus de 20 ans.

Enfin, le top cinq des joueurs actuels en nombre de buts se complète avec Karim Benzema, qui joue en Arabie saoudite depuis l'été 2023 et évolue actuellement avec le club d'Al-Hilal.

Avec 523 buts en 993 matchs, le Français devance d'un seul but Harry Kane, premier joueur de la liste à toujours jouer en Europe, l'Anglais évoluant au sein de l'effectif de Vincent Kompany au Bayern Munich.