Marc Cucurella (28 ans), l'un des éléments incontournables du onze de Luis de la Fuente, a reconnu qu'il était toujours en pleine phase d'adaptation au Real Madrid, et qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions concernant le club merengue.

Le latéral gauche a déclaré, lors de la conférence de presse de présentation du match entre l'Espagne et la République tchèque, prévu demain samedi en Ligue des nations : « J'ai disputé moins de 10 matches (avec le Real). Il y a des choses à améliorer, mais je donnerai le maximum, afin de proposer à Madrid la même version que celle que je propose avec la sélection. »

L'ancien joueur de Chelsea a poursuivi en évoquant les différences entre le club et la sélection : « Tout n'est qu'une question de phase. En sélection, le groupe de base évolue ensemble depuis de longues années, tout comme l'entraîneur. À Madrid, en revanche, nous venons tout juste de débuter avec un nouvel entraîneur, et il est trop tôt pour en parler. »

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Il a ajouté : « Le début (avec le Real Madrid) n'a pas été celui que nous attendions tous, mais tout n'est qu'une question de phase, et nous verrons bien où nous en arriverons. »

Cucurella a également été interrogé sur le fort engouement dont il bénéficie de la part des supporters espagnols, et il a répondu : « Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de mon apparence, qui attire davantage l'attention. Je suis heureux de tout, sur le plan sportif comme sur le plan personnel. »

Le joueur merengue a livré une réponse empreinte de son humour habituel lorsqu'on l'a interrogé sur sa candidature au Ballon d'or, lançant en plaisantant : « Si le vote dépendait de moi, je voterais pour moi-même. » Et d'ajouter : « Que gagne celui qui mérite de gagner. Je laisse cela à ceux qui votent. »

À propos de la présence de joueurs du Real Madrid en sélection, Cucurella a affirmé : « C'est l'un des meilleurs clubs du monde, et il doit avoir une représentation en sélection. L'important, c'est d'avoir des coéquipiers. » Il a ensuite parlé de l'académie du club madrilène : « Il y a de jeunes et excellents joueurs à l'académie, et s'ils obtiennent progressivement un rôle plus important, ils pourront venir (en sélection espagnole). »



