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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Cucurella : ces deux joueurs méritaient le Ballon d'Or plus que Kane

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L'Espagnol Marc Cucurella, défenseur du Real Madrid, a affirmé comprendre le sacre de l'Anglais Harry Kane au Ballon d'or, mais il aurait préféré que la distinction revienne au Français Kylian Mbappé ou au jeune Espagnol Lamine Yamal, ses coéquipiers respectivement en club et en sélection.

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Cucurella a déclaré, dans des propos accordés à l'émission espagnole "El Chiringuito", en réponse à une question sur le fait de savoir si le sacre de Kane au Ballon d'Or était injuste : "Non, je ne peux pas dire que c'était injuste, car si vous regardez ses chiffres, vous constaterez que ce sont des chiffres qu'il ne parviendra peut-être pas à reproduire. De ce point de vue, il a réalisé une saison exceptionnelle".

Il a toutefois nuancé : "Mais personnellement, je l'aurais donné à Mbappé ou à Lamine Yamal, car ce sont finalement le genre de joueurs pour lesquels j'allume la télévision afin de les regarder, en tant que passionné de football, vous voyez ce que je veux dire ?".

Il a poursuivi : "Ce n'est pas que Kane ne méritait pas le trophée, mais je dois avouer que j'ai été un peu surpris par le résultat".

Les propos de Cucurella interviennent à un moment où le sacre de Kane au Ballon d'Or 2026 fait toujours débat, d'autant que la concurrence était rude avec Mbappé et Yamal, qui ont occupé les deuxième et troisième places du vote final.

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L'attaquant du Bayern Munich a récolté 1055 points, devançant de seulement 28 points Mbappé, qui a totalisé 1027 points, tandis que Yamal a pris la troisième place avec un total de 881 points, dans une course marquée par une très grande proximité entre les deux premiers prétendants.

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Kane avait été sacré lors de la cérémonie organisée à Londres, le 26 octobre dernier, devenant ainsi le premier joueur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen en 2001, et le cinquième de l'histoire de l'Angleterre à réaliser cet exploit.

Le sacre de l'attaquant anglais est intervenu après une saison exceptionnelle sur le plan offensif, au cours de laquelle il a inscrit 61 buts en 51 matches avec le Bayern Munich toutes compétitions confondues.

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À cela s'ajoutent 12 buts avec la sélection anglaise, portant son total à 73 buts en 65 matches avec le club et la sélection.

Kane a également contribué au sacre du Bayern Munich dans trois titres nationaux lors de la saison 2025-2026, après que le club a repris le titre de champion et remporté la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe, en plus de ses 14 buts en Ligue des champions, malgré l'élimination du club en demi-finale.

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De l'autre côté, Mbappé a réalisé une saison solide avec le Real Madrid et l'équipe de France, et il a été le concurrent le plus proche de Kane pour le trophée, mais il s'est contenté de la deuxième place à 28 points, tandis que Yamal a continué d'affirmer son statut parmi les plus grandes stars du football mondial, après avoir occupé la troisième place et remporté également le trophée du meilleur jeune joueur du monde.

L'international espagnol a pris la troisième place dans la course au Ballon d'Or, après avoir terminé dauphin lors de l'édition de l'an dernier, derrière le Français Ousmane Dembélé, continuant ainsi de figurer dans les trois premières places malgré son jeune âge.

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Quant à Mbappé, il est toujours à la recherche du premier Ballon d'Or de sa carrière, après s'en être approché lors de l'édition 2026, avant que Kane ne tranche la concurrence en sa faveur avec un faible écart.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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