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L'Espagnol Marc Cucurella, défenseur du Real Madrid, a affirmé comprendre le sacre de l'Anglais Harry Kane au Ballon d'or, mais il aurait préféré que la distinction revienne au Français Kylian Mbappé ou au jeune Espagnol Lamine Yamal, ses coéquipiers respectivement en club et en sélection.

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Cucurella a déclaré, dans des propos accordés à l'émission espagnole "El Chiringuito", en réponse à une question sur le fait de savoir si le sacre de Kane au Ballon d'Or était injuste : "Non, je ne peux pas dire que c'était injuste, car si vous regardez ses chiffres, vous constaterez que ce sont des chiffres qu'il ne parviendra peut-être pas à reproduire. De ce point de vue, il a réalisé une saison exceptionnelle".

Il a toutefois nuancé : "Mais personnellement, je l'aurais donné à Mbappé ou à Lamine Yamal, car ce sont finalement le genre de joueurs pour lesquels j'allume la télévision afin de les regarder, en tant que passionné de football, vous voyez ce que je veux dire ?".

Il a poursuivi : "Ce n'est pas que Kane ne méritait pas le trophée, mais je dois avouer que j'ai été un peu surpris par le résultat".

Les propos de Cucurella interviennent à un moment où le sacre de Kane au Ballon d'Or 2026 fait toujours débat, d'autant que la concurrence était rude avec Mbappé et Yamal, qui ont occupé les deuxième et troisième places du vote final.

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L'attaquant du Bayern Munich a récolté 1055 points, devançant de seulement 28 points Mbappé, qui a totalisé 1027 points, tandis que Yamal a pris la troisième place avec un total de 881 points, dans une course marquée par une très grande proximité entre les deux premiers prétendants.

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Kane avait été sacré lors de la cérémonie organisée à Londres, le 26 octobre dernier, devenant ainsi le premier joueur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis Michael Owen en 2001, et le cinquième de l'histoire de l'Angleterre à réaliser cet exploit.

Le sacre de l'attaquant anglais est intervenu après une saison exceptionnelle sur le plan offensif, au cours de laquelle il a inscrit 61 buts en 51 matches avec le Bayern Munich toutes compétitions confondues.

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À cela s'ajoutent 12 buts avec la sélection anglaise, portant son total à 73 buts en 65 matches avec le club et la sélection.

Kane a également contribué au sacre du Bayern Munich dans trois titres nationaux lors de la saison 2025-2026, après que le club a repris le titre de champion et remporté la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe, en plus de ses 14 buts en Ligue des champions, malgré l'élimination du club en demi-finale.

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De l'autre côté, Mbappé a réalisé une saison solide avec le Real Madrid et l'équipe de France, et il a été le concurrent le plus proche de Kane pour le trophée, mais il s'est contenté de la deuxième place à 28 points, tandis que Yamal a continué d'affirmer son statut parmi les plus grandes stars du football mondial, après avoir occupé la troisième place et remporté également le trophée du meilleur jeune joueur du monde.

L'international espagnol a pris la troisième place dans la course au Ballon d'Or, après avoir terminé dauphin lors de l'édition de l'an dernier, derrière le Français Ousmane Dembélé, continuant ainsi de figurer dans les trois premières places malgré son jeune âge.

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Quant à Mbappé, il est toujours à la recherche du premier Ballon d'Or de sa carrière, après s'en être approché lors de l'édition 2026, avant que Kane ne tranche la concurrence en sa faveur avec un faible écart.