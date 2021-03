"Cruyff aurait recruté Mbappé plutôt que Haaland"

Hristo Stoichkov, l'ex-icône barcelonaise, estime que le légendaire coach aurait préféré enrôler Kylian Mbappé plutôt qu'Erling Haaland.

L'ancienne star de Barcelone, Hristo Stoichkov, pense qu'Erling Haaland serait plus efficace que Kylian Mbappe avec les géants espagnols actuellement, mais il estime également que le légendaire Johan Cruyff aurait préféré intégrer la star française à son système.

Haaland et Mbappé ont atteint des hauteurs incroyables ces dernières année et le duo est considéré par beaucoup comme l'héritier apparent de la paire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pratiquement toutes les équipes du football mondial aimeraient enrôler ces génies et le Barça ne fait pas exception. Questionné à leur sujet, Stoichkov a indiqué que la différenciation entre les deux se résume plus à une question d'opinion qu'autre chose.

"Haaland irait mieux au Barça, mais Cruyff préférerait Mbappé"

"Avec deux ou trois signatures, vous pouvez faire une équipe très compétitive", a-t-il déclaré à Goal. "Vous avez besoin d'un arrière gauche parce qu'Alba va se faire tuer, et je signerais Alaba parce qu'il peut évoluer dans trois positions différentes et le faire très bien dans chacun des rôles. Et puis un Haaland ou un Mbappé. Je pense qu'avec le système de Barcelone, Haaland peut être plus efficace. Mais si l'entraîneur était Cruyff, je peux déjà vous dire qu'il signerait d'abord Mbappé. Il jouerait sans le numéro neuf et il jouerait avec [Ousmane] Dembelé, Mbappé et [Lionel] Messi en attaque".

Mbappé et Haaland ont tous deux été en excellente forme cette saison. Tous les deux ont contribué à la qualification de leurs équipes pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

Mbappé a marqué 28 buts en 35 apparitions cette saison alors que le PSG est en lutte pour le titre de champion en Ligue 1 avec le LOSC et l'AS Monaco.

Haaland, quant à lui, a marqué 31 buts en 30 matchs, portant son total à 47 réalisations en 48 rencontres depuis son transfert au Borussia Dortmund en provenance de Leipzig..