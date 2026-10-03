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Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Coup dur pour la Roma avant d'affronter le Real Madrid

G. Gasperini
B. Cristante
Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Ligue des Champions
Italie
Espagne

Gasperini dans l'embarras

La Roma a reçu un coup dur à quelques jours de la confrontation attendue face au Real Madrid en Ligue des champions, après avoir eu la confirmation de l'absence de l'un des éléments majeurs de son milieu de terrain pour le prochain match, dans un contexte de doutes croissants quant à sa capacité à être rétabli pour le rendez-vous européen.

Bryan Cristante sera absent lors du prochain match de la Roma face à Côme, à l'extérieur, en raison d'une blessure au genou. Ses chances de participer à la rencontre face au Real Madrid semblent également minces, à moins d'une amélioration soudaine de son état au cours des prochains jours.

Selon le site français « Foot Mercato », qui cite le quotidien « La Gazzetta dello Sport », le capitaine de la Roma souffre d'une inflammation au genou droit, après s'être déjà plaint de douleurs dans le bas du dos lors de la dernière trêve internationale.

L'absence de Cristante représente un coup rude pour l'entraîneur Gian Piero Gasperini, d'autant que le joueur a su s'imposer depuis le début de la saison comme un élément essentiel du milieu de terrain, grâce à sa capacité à assumer des tâches défensives, à construire le jeu et à contribuer sur les coups de pied arrêtés.

Le Néerlandais Marten de Roon semble être le candidat le plus sérieux pour pallier l'absence de Cristante, et il pourrait obtenir l'occasion de disputer son premier match comme titulaire sous le maillot de la Roma, où il devrait évoluer aux côtés de Manu Koné au milieu de terrain.



Mais Gasperini étudie également une autre option, celle de lancer Niccolò Pisilli, le technicien devant trancher sa décision finale en fonction des besoins de l'équipe lors des deux prochains matchs.

L'absence de Cristante reste une véritable source d'inquiétude pour la Roma, d'autant que l'équipe se prépare à une confrontation de haut calibre face au Real Madrid, un match lors duquel Gasperini a besoin de tous ses éléments essentiels pour affronter la puissance offensive et technique du club espagnol.

Pour l'heure, la Roma attend l'évolution de l'état de Cristante dans l'espoir de le récupérer avant le rendez-vous européen. Mais il est certain que son absence, si elle devait se prolonger, priverait l'équipe d'un joueur dont la présence et l'influence sont devenues l'une des armes majeures de Gasperini depuis le début de la saison.


#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale


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