Coup dur pour la Roma avant d'affronter le Real Madrid

La Roma a reçu un coup dur à quelques jours de la confrontation attendue face au Real Madrid en Ligue des champions, après avoir eu la confirmation de l'absence de l'un des éléments majeurs de son milieu de terrain pour le prochain match, dans un contexte de doutes croissants quant à sa capacité à être rétabli pour le rendez-vous européen.

Bryan Cristante sera absent lors du prochain match de la Roma face à Côme, à l'extérieur, en raison d'une blessure au genou. Ses chances de participer à la rencontre face au Real Madrid semblent également minces, à moins d'une amélioration soudaine de son état au cours des prochains jours.

Selon le site français « Foot Mercato », qui cite le quotidien « La Gazzetta dello Sport », le capitaine de la Roma souffre d'une inflammation au genou droit, après s'être déjà plaint de douleurs dans le bas du dos lors de la dernière trêve internationale.

L'absence de Cristante représente un coup rude pour l'entraîneur Gian Piero Gasperini, d'autant que le joueur a su s'imposer depuis le début de la saison comme un élément essentiel du milieu de terrain, grâce à sa capacité à assumer des tâches défensives, à construire le jeu et à contribuer sur les coups de pied arrêtés.

Le Néerlandais Marten de Roon semble être le candidat le plus sérieux pour pallier l'absence de Cristante, et il pourrait obtenir l'occasion de disputer son premier match comme titulaire sous le maillot de la Roma, où il devrait évoluer aux côtés de Manu Koné au milieu de terrain.









Mais Gasperini étudie également une autre option, celle de lancer Niccolò Pisilli, le technicien devant trancher sa décision finale en fonction des besoins de l'équipe lors des deux prochains matchs.

L'absence de Cristante reste une véritable source d'inquiétude pour la Roma, d'autant que l'équipe se prépare à une confrontation de haut calibre face au Real Madrid, un match lors duquel Gasperini a besoin de tous ses éléments essentiels pour affronter la puissance offensive et technique du club espagnol.

Pour l'heure, la Roma attend l'évolution de l'état de Cristante dans l'espoir de le récupérer avant le rendez-vous européen. Mais il est certain que son absence, si elle devait se prolonger, priverait l'équipe d'un joueur dont la présence et l'influence sont devenues l'une des armes majeures de Gasperini depuis le début de la saison.







