Le Real Madrid espère que la blessure de Kylian Mbappé ne soit pas aussi grave qu'on le craignait au départ, dans un contexte d'incertitudes quant à la date de retour de l'attaquant français à la compétition, selon le journal The Athletic".

Le capitaine de l'équipe de France avait quitté le terrain avant la 60e minute, lors de la victoire des Bleus face à la Turquie (1-0) vendredi soir, en ouverture de la Ligue des nations, et ce quelques minutes seulement après avoir inscrit l'unique but de la rencontre.

Mbappé est ensuite rentré en Espagne pour y passer des examens et des radiographies, avant que le Real Madrid ne confirme une hyperextension du genou gauche, ce qui pourrait signifier une absence des terrains d'environ deux semaines.

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La localisation de la blessure de Mbappé effraie le Real Madrid

Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, s'était montré pessimiste au sujet de l'état de Mbappé, dans ses déclarations à l'issue de son premier match à la tête du staff technique, mais les examens médicaux ont indiqué que la blessure n'était pas grave.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait être absent pendant environ deux semaines, ce qui lui laisse une faible chance d'être présent pour le prochain match du Real Madrid en Liga, lorsque le club recevra Villarreal le 10 octobre.

Les Merengues doivent déjà composer avec l'absence d'Ibrahima Konaté, qui devrait rester éloigné des terrains pour une durée comprise entre 3 et 4 semaines, à la suite d'une blessure contractée lors de son passage en sélection française.

Le club madrilène a par ailleurs annoncé, plus tôt cette semaine, une déchirure de « troisième degré » à la cheville de Fede Valverde, lors de la défaite face à l'Atlético de Madrid (2-1) dans le derby de la capitale, avec des prévisions d'absence de plusieurs semaines.

Mbappé a affiché un excellent niveau avec le Real Madrid depuis le début de la saison en cours, inscrivant 8 buts et délivrant 2 passes décisives en 8 matches, malgré le recul de son équipe à la quatrième place du classement de la Liga, avec 15 points, à 6 longueurs du FC Barcelone, leader.



