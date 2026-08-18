Ce serait un coup dur pour le BVB ! Arsenal va-t-il piocher au Borussia Dortmund ?

Comme le rapporte Sky, Arsenal s’intéresse désormais lui aussi à Sebastian Krug, le chef du recrutement du BVB. Selon ces informations, des discussions ont récemment eu lieu à Londres entre le champion d’Angleterre et Krug.

Il y a peu déjà, d’autres prétendants de Premier League avaient été évoqués. Newcastle United et Tottenham Hotspur, le rival juré d’Arsenal, auraient eux aussi jeté leur dévolu sur Krug.

L’homme de 43 ans travaille depuis longtemps pour le Borussia et avait été promu, en septembre 2022, à la tête de la cellule de recrutement. Ces dernières années, Krug a joué un rôle décisif dans plusieurs transferts marquants, en étant notamment le principal artisan des arrivées de Jude Bellingham et Erling Haaland à Dortmund.

Va-t-il quitter le BVB ? Le contrat du chef du recrutement Krug court encore jusqu’en 2028

Les deux ont, comme on le sait, rapporté au BVB de substantielles plus-values sur le marché des transferts. Concernant Jobe Bellingham, le frère cadet de Jude, qui a rejoint le Borussia depuis Sunderland en 2025, Krug entretiendrait, selon certaines sources, des liens assez étroits avec lui.

Un départ de Krug serait un coup dur pour le vice-champion d’Allemagne. Le contrat de ce recruteur de talents à succès reste valable jusqu’en 2028.