Ce jury qui a trouvé le Top 5 du Ballon d’Or dans l’ordre

Deux jurys seulement ont été suffisamment inspirés pour trouver le top 5 du Ballon d'Or dans l'ordre.

Depuis ce lundi 30 octobre, le successeur de Karim Benzema au Ballon d’Or France Football a été connu. De tous les jurys retenus pour voter, deux seulement ont réussi à trouver le bon top 5 du classement pour le Ballon d’Or.

Costa Rica et le Vietnam à l'honneur

Pour désigner le vainqueur du Ballon d’Or, 92 jurys d’autant de pays sont appelés à voter afin que le candidat ayant été le plus grand nombre de fois placé en tête soit déclaré vainqueur. Comme chaque année, c’est ce qui a été fait cette année. En fin de compte, c’est le champion du monde 2022, Lionel Messi, qui a été sacré devant Erling Haaland et Kylian Mbappé (3e).

De tous les pays invités à voter, deux seulement ont réussi à trouver le top 5 original du Ballon d’Or France Football 2023. Il s’agit en effet du jury du Costa Rica et celui du Vietnam.

Rodrigo Antonio Calvo Castro et Truong Angh Ngoc ont été le plus inspirés ou les plus chanceux, c'est selon, en proposant le quintet dans l'ordre.

Le duo a donc trouvé en ordre le top 5 du trophée de France Football. En effet, comme cela a pu être constaté à la cérémonie officielle, lundi soir au Théâtre du Châtelet de Paris, ce journaliste a classé Lionel Messi vainqueur du Ballon d’Or 2023. Il aura complété le podium respectivement avec l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland et celui du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. La quatrième place est allée légalement à Kevin De Bruyne. Enfin, Rodri est le cinquième choix du journaliste costaricien pour clore le top 5.

Ce sont les deux seuls à avoir donc trouvé le top 5 final et dans le cas du Vietnamien, c'est la deuxième fois que cela lui arrive puisqu'il avait eu cette réussite il y a deux ans.