Carragher : "Sancho est un des meilleurs jeunes du monde"

Une légende des Reds s'est prononcé sur l'avenir de la star du Borussia Dortmund alors qu'il continue d'être lié à un retour en Angleterre.

Le choix de l'exil a été payant pour Jadon Sancho. L'ailier anglais a gravi les échelons au centre de formation de avant de rejoindre le en 2017, où il a explosé au plus haut niveau et est devenu l'un des meilleurs jeunes joueurs de la planète. Aujourd'hui, Jadon Sancho bénéficie d'une très belle cote en Europe et notamment en où les cadors rêvent tous de le faire revenir et le voir briller sous leur tunique.

Devenu international anglais depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Jadon Sancho confirme cette saison avec déjà douze buts et treize passes décisives en . Goal a appris que est confiant pour remporter la course pour Sancho devant , mais le , le et Barcelone ont également été crédités d'un intérêt pour le joueur de 19 ans ces derniers mois. est la dernière équipe liée à l'ailier virevoltant, certains rapports suggérant que Jürgen Klopp pourrait être en mesure d'aider le club à conclure un accord en raison de ses relations avec Dortmund.

"Sancho peut devenir le nouveau Sterling"

Jamie Carragher voit d'un bon oeil le retour de l'Anglais en , des propos accordés à Sky Sports : "Jadon Sancho est l'un des meilleurs jeunes joueurs du football mondial en ce moment, surtout quand on regarde ses statistiques pour le Borussia Dortmund. C'est un joueur anglais qui, je pense, voudra désespérément revenir en Premier League, donc je pense qu'il sera le joueur le plus séduisant que tout le monde en Premier League cherchera à recruter et avoir dans son effectif".

"Est-ce que son retour en Premier League sera un succès ? Je pense que oui. C'est une évidence, regardez à quel point il a bien joué dans un championnat avec un club sous pression. Il joue semaine après semaine, ses chiffres sont fantastiques et son âge est tout simplement parfait. Je pense qu'il aura tous les meilleurs clubs de Premier League à ses pieds, et bien que les frais puissent paraître lourds, je pense que ce sera l'un des joueurs qui, avec le temps, semblera bon marché", a ajouté l'ancien international anglais.

"Vous allez avoir un bon joueur pendant 10 ans chez vous si vous parvenez à le garder dans votre club. Si vous pensez au développement de Raheem Sterling à Manchester City, on dirait que quelque chose de similaire pourrait se produire. On dirait qu'il pourrait être le prochain Raheem Sterling en termes de buts et de nombre de passes décisives", a conclu l'ancien défenseur de Liverpool.